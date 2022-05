SITUACIJA VEOMA OZBILJNA Pukovnik objasnio šta se događa u drugoj fazi ratovanja u Ukrajini: RUSI PREŠLI NA NOVU TAKTIKU OSVAJANJA

Miroslav Španović, pukovnik u penziji i Đorđe Aničić istakli su da Ukrajina dovodi sebe u veoma nezavidan položaj.

- To doniranje oružja u Ukrajini je sigurno da će to platiti ukrajinski narod. Mi smo svedoci da i tokom Prvog i tokom Drugog svetskog rata sve što su nam naši saveznici pomagali, kasnije su nam naplatili i poslednju pertlu - kaže Đorđe Aničić, pukovnik u penziji i dodaje:

- Što se tiče toga da dođe do sukoba između dve sile, malo je verovatno da će se to dogoditi. Mi smo pogađali koji su ciljevi specijalne vojne operacije i vidimo da se ona sada nalazi u drugoj fazi. Prema meni prva faza je bila organizacija bojišta, duboko sam siguran da je tačno došlo do usaglašavanja ciljeva i da je taj način ratovanja vezao i odvukao pažnju ruske vojske na nešto što je marginalno u odnosu na stvarne ciljeve specijalne operacije. Ono što se sada da videti na terenu je spajanje kopnene veze Rusije sa teritorijom Krima. Praktično je ovo borba za teritoriju i odvajanje Ukrajine od mora. Padom Marijupulja, Rusija je odsekla izlaz Ukrajine na more, u toku je napad na Odesu i tog momenta Ukrajina će ostati bez izlaza na more - kaže Aničić.

foto: Kurir televizija

Pukovnik Španović istakao je da je bilo nemoguće osvojiti Ukrajinu za sedam dana, kao što su mnogi predviđali i da niko iz Moskve nije ni računao na to.

- Ovaj rat je planiran sa obe strane. Budžet Velike Britanije i Amerike usaglašen je sa ovim što se sada događa, što znači da su oni to planirali. Ovo je rat sa ciljem da se otmu resursi i to prvo voda, zemljište, ruski resursi i da se Rusija eliminiše iz evropskig dela, preko Ukrajine. Ovde ljudi ne shvataju koliko je Ukrajina ogromna zemlja i da se ona ne može zauzeti za sedam dana. Ponavljanje je majka nauke, da bi se ona kompletno osvojila treba milion vojnika. Ali Rusiji sigurno nije cilj da osvoji celu Ukrajinu - kaže pukovnik Španović, koji je naveo da će se rat završiti onog momenta kada se zauzme Odesa.

Španović je naveo da ovo što se događa u svetu nikako ne valja i da se bližimo svetskom ratu.

- Zemlje Evrope izgubile su diplomatski svoju autonomnost, one bezrezervno izvršavaju naređenja Amerike. Prešle su u bezrezervno stanje hladnog rata. Engleska je mala Amerika - kaže Španović.

foto: Kurir televizija

Aničić je dodao da Ukrajina dovodi sebe u veoma nepovoljnu situaciju.

- Ukrajina dovodi sama sebe u jedan veoma nezgodan položaj. Ne samo što dovodi sebe u ekonomsku nezavisnost od zapada, ne samo što se enormno zadužuje, već dovodi sebe u situaciju da će izgubiti veliki broj teritorija, a to je dovođenje bivših sovjetskih zemalja da se vrate u maticu države. Ne treba zaboraviti da je u momentu 1989. godine kada je došlo do raspada Sovjetske države van granica Rusije ostalo 30.000.000 Rusa. Kako su se te otcepljene republike ponašale prema ruskom stanovništvu, svedoci smo već u Ukrajini - kaže Aničić.

Španović je istakao da se rat u Ukajini planira od strane zapada do zadnjeg Ukrajinca.

- Od Rusije zavisi da li će biti potcenjena. Rusi su prešli na klasičan napad ratovanja, izvrše vatrenu pripremu napada, krenu sa jedinicama i jedno po jedno uzimaju. Rat se ovde vodi zbog ekonomije, zbog vode i prirodnih resursa - kaže pukovnik u penziji Španović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:31 UKRAJINA: SAD odobrile novi paket pomoći od 150 miliona dolara