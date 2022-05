NA DELU JE SVETSKA PODELA RESURSA Akademik Radenović misli da je Kisindžerova IDEJA spas za svet SVE OVO DESILO SE I PRE 74 godine

Visoko rangirani ruski diplomata u stalnoj misiji pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi Boris Bondarev podneo je ostavku na svoju funkciju zbog neslaganja sa ruskom invazijom na Ukrajinu.

U otvorenom pismu ostavke, Bondarev je ocenio da je invazija na Ukrajinu ne samo zločin protiv naroda Ukrajine, već možda i "najteži zločin protiv naroda Rusije", ocenivši da je slovo Z koje ističu ruske snage precrtalo sve nade i izglede za slobodno društvo u Rusiji.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije bili su prof. dr Dragan Radenović i akademik i istoričar dr Mile Bjelajac.

Postizanje neutralnog statusa Ukrajine i njeno pozicioniranje kao mosta između Rusije i Evrope i dalje bi se moglo zamisliti kao krajnji cilj u trenutnoj situaciji - izjavio je bivši američki državni sekretar i predsednički savetnik za nacionalnu bezbednost Henri Kisindžer na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

- On je to rekao pre samog početka specijalne operacije, sada već ozbiljnog rata koji se tamo vodi. Reč je o potrebi za temeljnim resetovanjem razuma, pred kojim se sada nalaze i Ruska Federacija, i Ukrajina i čitav svet. To resetovanje razuma dolazi kao pokazatelj od strane Kisindžera. Ali, Kisindžer je tvorac ideje Ukrajine kao posebnog sveta, koji je povezan sa Bliskim Istokom. Dakle, on je kao cionista, u svoje vreme i neposredni učesnik iz 1948. i 1949. godine bio zagovorinik ideja o potrebi da se bivši Hanan, sadašnja Palestina, sadašnji Izrael, da narod koji je došao u svoju obećanu zemlju oslobodi od pritiska koje je imao od jedne od adamovskih religija. To je bilo tada. Sada, kada je podela resursa u svetu, ovo bi bilo odlična ideja za spas civilizacije. Mnogo je različitih ideja ko dobija, a ko gubi. Treba biti vrlo oprezan - rekao je akademik prof. dr Dragan Radenović.

- U svim takvim kriznim situacijama ste imali one koji često iz najličnijih razloga, prihvataju da se okrenu protiv svoje zemlje. Mislim da je ovo iznuđena odluka. Najmanje osam godina traje konflikt, koji nikoga osam godina nije interesovao ni u Evropi, ni u svetu - rekao je akademik i istoričar dr Mile Bjelajac.

