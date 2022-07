ŠOK TVRDNJA STANOJEVIĆA - ZELENSKI I KOMANDANT UKRAJINSKE ARMIJE U SUKOBU? Narod podržava vojnog stratega, A SPOR NASTAO ZBOG RUSA

U toku je 138. dan rata u Ukrajini. I dalje se vode borbe na istoku i u centralnom delu zemlje. Guverner Dojecka Pavlo Kirilenko tvrdi da je više od deset osoba stradalo, a da ih je oko 30 zarobljeno pod ruševinama petospratnice koja se urušila u Donjecku nakon udara ruskih raketa.

Proruske vlasti Donjecka otužuju Kijev za granatiranje stambenih četvrti Donjecka artiljerijom NATO kalibra. Diplomatsko rešenje sukoba i dalje se ne nazire.

Spasioci su uspeli da dođu do 20 ljudi koji su bili zaglavljeni u ruševinama petospratnice, urušene u raketnom napadu na Donjeck. Potvrđeno je da je najmanje 15 osoba u tom napadu izgubilo život. Još se ne zna sudbina 24 osobe koje su u trenutku napada bile u zgradi. Šef kabineta ukrajinskog predsednika Andrej Jermak naveo je na Telegramu da je ovaj napad "još jedan teroristički napad" i da bi Rusija zbog toga trebalo da bude označena kao "državni sponzor terorizma".

Zamenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk pozvala je civile u regionu Herson na jugu Ukrajine koji kontroliše Rusija, da se hitno evakuišu jer ukrajinske oružane snage spremaju kontranapad, prenosi Rojters.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije bili su Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu i Dragan Stanojević predsednik Skupštine dijaspore Srba u regionu.

- Ovo je jedan kontinuirani proces koji neće stati. Mislim da pomoć Ukrajini dolazi kasno, da je trebalo da dođe godinu dana ranije dve godine. To vam je trugao političkog odlučivanja, bezbednosne procene situacije, i treći trougao vam je ekonomija. vi nemate krizu koja nastaje u Africi, sve krize nastaju u Evropi. Svi bitni događaji počinju i završavaju se u Evropi - rekao je Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

Na ove Obradovićeve reči žestoko je odgovorio Dragan Stanojević predsednik Skupštine dijaspore Srba u regionu.

- Prvo da odgovorim gospodinu Obradoviću, prvo ceo taj civilizovani, na koji se on poziva, isti je onaj svet koji je bombardovao Srbiju i otima nam Kosovo i Metohiju. Meni sad nije jasno da li smo mi taj civilizovani svet, pošto se kod nas ne obučavaju Ukrajinci. Druga stvar, non stop ide takmičenje, a o tome govori i gospodin Obradović i to ne samo on, o broju naoružanja koje stiže. Niko ne govori o broju ukrajinskih i ruskih žrtava. Kada se čujem sa mojim prijateljima, oni mi kažu da im je dosta oružja, da hoće mir. Dosta nam je više ovih internet analitičara. Zelenski ništa ne rešava. On sve usaglašava sa Sjedinjenim Američkim Državama i Velikom Britanijom - rekao je Dragan Stanojević predsednik Skupštine dijaspore Srba u regionu.

Stanojević je kako kaže, za Kurir televiziju, preneo ekskluzivnu informaciju.

- Reći ću vam nešto ekskluzivno. Ovde vam to niko neće reći, ali u Ukrajini postoji ta informacija. Postoji ozbiljan sukob između Zelenskog i komandanta ukrajinske armije, zato što je na Severodonjecku, Lisičansku, komandant govorio da ukrajinska vojska treba da se povuče na vreme, jer će doživeti kotao i uništenje. Zelenski je trebalo da pošalje sliku žrtve Evropi i ispalo je da su ti vojnici stradali, da su povučeni tek dan kasnije. Narod podržava ukrajinskg komandanta armije. Postoje informacije da iza njega stoje evropski lideri Makron, Šolc, Dragi, a iza Zelenskog stoje Amerikanci i Britanci. Oni žele da isporuče naoružanje, da bi produbili sukob - rekao je Stanojević.

