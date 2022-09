ZAŠTO SE KIJEV ODLUČIO ZA OFANZIVU NA IZJUM: Ukrajinci sve stavili na kocku, pa i Harkov! Ako ga izgube grad je Rusima na dlanu

Ukrajinska vojska u poslednja tri dana napravila je značajni prodor na Izjumskom pravcu u dubinu teritorije koju kontrolišu ruske snage. Masovni sudar Rusa i Ukrajinaca trebao bih da se dogodi u naredna 72 sata. I jedni i drugi biće pokojnici ili pukovnici. U slučaju da Ukrajinci izgube, sledi juriš na zapad u slučaju da Rusi izgube sledi pad Rusije.. Ovo je bitka svih bitaka na istoku.. Ako Rusi uspeju da odbace Ukrajince i poraze ih u narednih mesec i po do dva zauzimaju Harkov. U narednih 72 do 96 počinje bitka po učešću ljudi i tehnike što nije viđeno od Drugog svetskog rata na tlu Evrope.

O tome šta se trenutno dešava i zašto se Ukrajina odlučila na ovu ofanizvu za Kurir je analizirao vojni novinar Aleksandar Kiš.

Ukrajinska vojska pokrenula je veliku ofanzivu na ruske jedinice - posle poraza pod Hersonom gde su Ukrajinske jedinice pretrpele ogromne gubitke u ljudstvu i materijalu - za deset dana preko 3.000 poginulih i preko 7.000 ranjenih vojnika, bez ikakvih vidljivih uspeha.

foto: Printscreen Twitter

Kako bi skrenuo pažnju sa poraza na južnom frontu ,Zelenski je naredio koncentrisani napad na frontu oko Harkova. Ukrajinske jedinice su za samo tri dana prodrle u rusku teritoriju oko 30 kilometara, a ruske jedinice su se povukle na više mesta, a sada im stižu velika pojačanja.

Ne izgleda ni malo logično zbog čega bi Ukrajina pokrenula ofanzivu na Harkovskom frontu.

Prvo, front je širok čak 200 kilometra. Drugo od prve linije fronta pa do Belgoroda u Rusiji - samo je 50 kilometra i toliko isto do bilo kog dela Ruske državne teritorije. Treće - Rusija može bez ikakvih problema da brzo prebaci rezerve i popune na bilo koji deo fronta u kratkom vremenu, bez ikakvih ozbiljnijih prepreka. Četvrto - Ruska PVO praktično može da deluje sa sopstvene državne teritorije, a Rusija ima i ogromnu premoć u vazduhu i artiljeriji i peto: Sve i da ukrajinska ofanziva uspe - došla bi do Ruske granice - i koja je onda svrha kada bi Rusija nastavila borbu.

Iako neki tvrde da je cilj ofanzive da se odseče grad Izjum koji je od velikog značaja za front u Donbasu, da su se Ukrajinci opredelili za ovakav udar recimo ka Mariupolju, mogli su da preseku ruski front na dva dela, otežaju snabdevanje Krima i Hersona, i na posletku pokušaju da unište i Krimski most i tako sasvim odseku ruske snage na pola. Pa čak i na samom Hersonskom pravcu ofanziva bi imala razumljiviji pravac.

Iz nekog razloga, Ukrajinci i njihovi NATO savetnici smatrali su ovaj front od životnog značaja. Međutim krenimo redom

Harkovski front nije bio od velikom značaja ni za Ruse ni za Ukrajince. Štaviše, Rusija se nakon povlačenja sa područja Kijeva povukla i sa područja Harkova, čak do svoje državne grance. Tek posle dosta vremena, Rusija je poslala neke svoje manje jedinice i zauzela dugačak, ali istanjen pojas oko svoje granice.

Sa druge strane, to je nagnalo Ukrajince da panično utvrđuju grad. Dovlačili su sve moguće jedinice, posebno plaćenike i posebno dobrovoljce iz zapadne Ukrajine, žestoke nacionaliste. Sam grad je - Ruski i najveći je ruski grad u Ukrajini što je još više davalo brige Ukrajincima i podgrevalo strah da bi ruska ofanziva mogla početi baš ovde.

U međuvrmenu Ukrajina je na obuku u inostranstvo, Veliku Britaniju poslala veliki broj vojnika, uz to dobila je zamensku tehniku za svoju izgubljenu u borbi. Međutim, ti vojnici bili su žestoki nacionalisti, mladi ljudi, izuzetno željni borbe - ali bez ikakvog borbenog iskustva. Ta “nova vojska” koju je najavljivao Zelenski opremljena ke zastarelom Zapadnom i Sovjetskom opremom - uglavnom prastarim transporterima iz Vijetnamskog rata M-113 američke i YPR-765 Holandske proizvodnje u stari, modifikovani već pomenuti M-113. Slab oklop, slab motor i naoružanje od samo jednog mitraljeza 12,7 mm. Kao tenkove uglavnom koriste T-72 koji su donacija iz Poljske. To su zastarele verzije od kojih su i stari T-64 iz Ukrajinski bili daleko bolji.

foto: Printscreen Telegram

Tada je Rusija peko svojih raznih izvora počela da širi priču o mogućem nastupanju ka Harkovu. To je nagnalo Ukrajince da masovno dovlače i strane plaćenike - hiljade njih u Harkov. Uglavnom Amerikanci ,ali i Francuzi i Britanci - vrlo moguće da su NATO zemlje poslale svoje regularne vojnike pod maskom “dobrovoljaca”.

Pre 3 sedmice počele su manje nastupajuće operacije ruske vojske na Harkovskom frontu. Nekoliko sela, pala su pod Rusku kontrolu i na mapi je izgledalo kao da Rusija želi da okruži Harkov pre odsudnog napada.

Sve to zajedno “potvrdilo” je strahovanja Ukrajinaca i njihovih NATO savetnika da se velike ruske jedinie okupljaju pod Harkovom.

Skoro sve što su imali od vojske da vredi , na njihovu žalost podelili su na dva fronta - prema Hersonu da zauzmi i Herson i Krim, i prema Harkovu da zadaju odlučan, ali preventivni udarac Rusima i tako u nadi da mogu da u roku od dve sedmice okončaju rat svojom pobedom.

Snage jedne divizije, dobro obučenih i motivisanih ukrajinskih vojnika - oko 12.000 njih sa rezervama, predvođeni oklopnim jedinicama grunuli su na ruske položaje. Po prvim izveštajima gro snaga čine NATO vojnici, uglavnom Amerikanci.

Ukrajinci su odmah krenuli da izbegavaju naseljena mesta i po pravilu “Blickriga” krenu da okružuju i zauzimaju nebranjeni prostor, što im je veoma lako polazilo za rukom.Velike grupacije ruskih snaga koju su hteli da uhvate na spavanju i nokautiraju - nije bilo.

foto: Printscreen Telegram

Rusija nije ni pripremala napad na Harkov.

Front su držale lokalne milicije sa nešto ruskih vojnika, ali uglavnom dobrovoljački bataljoni dok je ruska vojska bila podeljena u dve grupe, dosta dalje od samog fronta, umesto da su koncentrisani gde su Urajinci i NATO očekivali. Borbe su žestoke, i ruske jedinice su se povlačile uz borbu, ali u redu i poretku. Kada se pogelda mapa izgleda kao da su se ruske ejdinie pomerle da oslobode prolaz Ukrajincima što dublje u teritoriju.

Ali uz velike ukrajinske gubitke. Artiljerija, avijacija, sve što postoji tuklo je Ukrajince koji su u naletu uspeha nastavljali napred i širili napravljenu brešu.

I Ukrajinska i ruska strana su gotovo ćutale o operaciji. Putin je odlikovao veterane i držao prigodne govore. Ukrajinci su počeli da objavljuju “slavodobitne” snimke tek posle potvrde sa fronta ali i to poprilično obazrivo. Vatreni pakao koji je na tom delu fronta upotpunjije činjenica da Rusi bacaju bombe od 1.500 kilograma, tuku centre snabdevanja ukrajinske vojske i prave zaprečnu vatru.

Ukrajinci nisu odmah poslali sve što imaju nego su čekali sa rezervama - što je netipično za njih i navodi na zaključak da operaciju vode NATO komandanti.

Nakon prvih dva dana, Ukrajinci poneseni osećajem pobede poslali su sve što imaju u borbu, ali nisu uspeli da zauzmu glavni cilj, grad Kupjansk, a ruska artiljerija i avijacija uzimaju krvavi danak Ukrajincima.

Danas ujutru bile su vidljive ogromne kolone ruskih snaga, a Rusi su krenuli i sa masovnim helikopterskim dopremanjem jedinica i opreme koristeći čak i ogromne Mi-26 helikoptere koji jedan za drugim sleću kod Kupjanska.

Ukrajinci su stavili sve na kocku. Pola ofanzive su već izgubili na poljima kod Hersona, a sada su sve vojne jedinice koje išta valjaju istočno od Dnjepra, bacili u ovu operaciju, oslabili sve svoje položaje u Donbasu i Harkovu. Linije snabdevanja su im dugačke i prenapregnute - Rusi imaju svega par desetina kilometara da predju kako bi prebacili vojsku na front. Osim iz vazduha i sa kopna dolaze velike snage rske vojske grupacije “O” ili “Odvažnih” kako su ih prozvali, a reč je o jedinicama profesionalne vojske centralnog vojnog okruga.

Iako su učinili veliki prodor, granate i avio bombe čine svoje i večeras je front dolaskom svežih ruskih snaga stabilizovan.

Ruski helikopteri Mi-28 i Ka-52 nanose kao i kod Hersona velike gubitke oklopu i tehnici Ukrajinaca, posebno razarajući američke transportere M-113 bez ikakvih problema. Grad Čugujev koji je centar okupljanja i snabdevanja Ukrajinaca/NATO plaćenika pod velikim je bombardovanjem ruske avijacije gde padaju bombe od jedne ipo tone.

Večeras i sutra pre podne videćemo dalje odvijanje situacije. U koliko Ukrajinci ne uspeju u svojoj nameri - Harkov je Rusima na dlanu, ne branjen i gotovo na milost. Da li je to nekome i bio plan od samog početka?

Kurir.rs/Aleksandar Kiš