TEŠKO MI JE, ON ME VIŠE NE ŽELI! Uplakana Ukrajinka, zbog koje je Britanac ostavio ženu i decu, pakuje kofere i vraća se natrag

Sofia Karkadim (22), izbeglica iz Ukrajine koja je stigla u Veliku Britaniju i zaljubila se u zauzetog muškarca koji joj je ponudio smeštaj, sada pakuje stvari i vraća se natrag u Ukrajinu.

Razlog tome je taj što je Toni Garnet, koji je zbog nje ostavio ženu i dvoje dece, sada ostavio i nju i ne želi da se pomire.

Poručio joj je da "nema šanse da će ikada više biti par i da želi da nastavi sa svojim životom", piše Dejli mejl koji je čitavu sapunicu pratio od početka do kraja.

Bivši ljubavnici sada su prvi put razgovarali od kada je Sofija privedena u policiju posle jedne pijane svađe tokom koje je zabila kuhinjski nož u zid, a Toni odlučio da svira kraj.

Zajedno su bili četiri meseca, a vezu su započeli samo 10 dana nakon što se ona uselila u kuću koju je delio sa svojom tadašnjom partnerikom Lornom i njihovo dvoje dece. Sada je otkriveno i da Sofijina majka želi da se njena kći vrati u Ukrajinu.

"U ljubavi svako ima svoju sudbinu. Prvo nam nije bilo drago, ali je rekla da te voli i da je to ozbiljna veza. Ali sada je gotovo. Voleli bismo da se vrati kući", rekla je njena majka Katerina Toniju Garnetu.

Sofija je do sada već dva puta bila hapšena, a policija joj je izdala upozorenje da se ne približava i ne stupa u kontakt s bivšim ljubavnikom.

No, Toni je pristao da porazgovaraju nakon što je čuo da konstantno plače otkako se nalazi u privremenom smeštaju dok MUP i ukrajinski zvaničnici odlučuju o njenoj daljoj sudbini.

foto: Printskrin/Instagram

"Nisam bez srca. Žao mi je nje. Ali vezama dođe kraj i ova je gotova. Nadam se da ćemo moći da budemo prijatelji kad se sva ova histerija stiša. Sinoć sam razgovarao s njom i rekao joj da nema nikakve šanse da ponovno budemo zajedno. Ponekad moraš biti okrutan da bi bio ljubazan. Biće joj bolje u Ukrajini, a ako uđe u novu vezu, neka joj je sa srećom", poručio je Garnet.

Sofija pak tvrdi da neće odustati od Tonija uprkos tome što ju je odbio. "Drago mi je što mi se opet obraća. Nisam htela da raskiinemo preko poruke koju mi je poslao", rekla je uplakana Sofija:

"Ovo mi je jako teško razdoblje jer ga jako volim. Ne mogu tako lako da ga pustim i izgubljena sam ovde bez prijatelja ili porodice. Rekla sam mu da više nikada neću piti i da bismo mogli da budemo srećni zajedno ako mi samo da još jednu šansu. Ali on to odbija i sad ne znam šta ću dalje. Možda ću morati da se vratim u Ukrajinu jer ne mogu još dugo ovako da živim. Moja porodica želi da se vratim, Toni mi je sinoć to rekao. Ali ne znam kakva će mi biti budućnost jer je moja zemlja u ratu i tamo bi stvari mogle da se pogoršaju. Otkrila sam da je Engleska tako lepo mesto sa dragim ljudima. Ovde se osećam sigurno. Ali još sam se bolje osećala kad sam bila s Tonijem", ispričala je ona.

foto: Printskrin/Instagram

Takođe je otkrila da joj se preko društvenih mreža javio jedan milioner iz Londona i ponudio smeštaj i teretanu u kojoj bi mogla da vežba.

"Ja ne poznajem tog čovjeka. To mi je sve zvučalo prečudno. Rekao mi je da je milioner. Ali meni to ništa ne znači. Toni vredi milione", rekla je Sofija.

Toni je takođe rekao da mu se brojne žene javljaju sa svojim ponudama putem društvenih mreža, a među njima su se našle i dva modela iz Dablina i jedna tatu umetnica iz Jorkšira.

"Potrevno mi je vreme za sebe. Mislio sam da ću se oženiti Sofijom, ali to je sada propalo. Teško mi je jer nisam mogao da radim, a sada kada imam javni profil, teško mi je da obavljam posao obezbeđenja. Bio sam na televiziji, u novinama i na naslovnim stranama časopisa. Ljudi koji rade u sigurnosnom sektoru moraju biti pognute glave, a ja to sada ne mogu. Treba mi mira i želim da vidim svoje kćeri ako mi to sud dopusti nakon Lornine zabrane", dodao je Toni.

