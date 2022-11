KOJI STRANCI BI RATOVALI ZA PUTINA? Rusi će u vojsku primati strane državljane, nadaju se Sirijcima, Avganistancima i Irancima

Prema novom ukazu predsednika Rusije, strani državljani će moći da služe u ruskoj vojsci, (osim ako nisu pod istragom, osuđeni, imaju nerešene osude ili izdržavaju administrativnu kaznu zbog upotrebe droge). Strani državljani su ranije mogli da zaključe ugovor o služenju vojnog roka u redovima ruske vojske po zakonu od 28. marta 1998. ali ako imaju pravo na boravak u Rusiji, vizu ili boravišnu dozvolu. Novim Putinovim ukazom, u rusku vojsku se mogu prijavljivati i strani državljani koji ne borave u Rusiji, navodi portal Vzgljad.

Ruski analtičari, po pisanju lista Vzgljad, očekuju da će se u redovima Oružanih snaga RF pojaviti predstavnici bivših sovjetskih republika, koji će za to imati dobre razloge zbog pogledu statusa i želje da dobiju punopravno rusko državljanstvo. Čini se da će to u većoj meri uticati na one koji već brane nove regione Rusije sa oružjem u rukama. I ovde se ne radi o stvaranju nekih novih nacionalnih formacija u ruskoj vojsci, već o ulasku vojnih lica u postojeće regularne jedinice.

Prvi zamenik šefa Odbora za odbranu Dume Andrej Krašov priznao je u intervjuu listu VZGLjAD da čak i među stanovnicima baltičkih država možda postoji priličan broj ljudi koji žele da iskoriste nove uslove koje otvara ovu uredbu. Drugim rečima, oko Rusije ima dovoljno država za čije građane služba u ruskoj vojsci izgleda privlačno.

"To bi mogla biti Sirija, Avganistan“, navodi politikolog Marat Baširov zemlje čiji bi građani mogli biti zainteresovani za služenje u ruskoj vojsci. A takođe, vrlo moguće, Južna Koreja, Severna Koreja, pa čak i Iran. Čini mi se da će to uglavnom biti zemlje u kojima je glavna religija islam.

Ilustracija foto: Shutterstock

Zaista, još u martu je ministar odbrane Sergej Šojgu rekao da „preko 16.000 dobrovoljaca sa Bliskog istoka“ želi da učestvuje u oslobodilačkom pokretu LNR i DNR. „Poznajemo mnoge od njih, pomogli su u borbi protiv ISIS-a* u najtežem trenutku, u poslednjih deset godina“, dodao je Šojgu.

Danas su LNR i DNR deo Rusije, a narodne milicije obe republike spojene su u Oružane snage Rusije. Shodno tome, može se pretpostaviti da je reč i o tome da strani dobrovoljci (ako su se već borili na strani bivših republika) sada mogu u potpunosti da ratuju u ruskoj vojsci.

Osim toga, više puta je prijavljeno učešće dobrovoljaca iz Južne Osetije i Abhazije u specijalnoj operaciji.

Bliski istok je, pre svega, naravno Sirija. „Zahvalni smo Rusiji i spremni smo da idemo u Ukrajinu da pomognemo ruskim prijateljima u borbi protiv svetskog fašizma“, preneli su mediji izjave sirijskih boraca u martu.

Što se tiče građana Irana, oni su se takođe borili u Siriji protiv islamskog terorizma, zapravo, rame uz rame sa ruskim trupama. Čak se može pretpostaviti da će rukovodstvo i Sirije i Irana samo pozdraviti slanje svojih državljana u rusku vojsku – uostalom, obe ove države se spremaju za pravi vojni sukob sa SAD. To znači da je njihovoj vojsci potrebna prava borbena obuka, koja se ne može zameniti nikakvim vežbama.

(Kurir.rs/Vzgljad)