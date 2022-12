"PROCES POVRATKA KRIMA POD UKRAJINSKU KONTROLU JE POČEO": Zelenski otkrio kada će lično da poseti Krim

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu za francusku TV stanicu TF1 da su "Ukrajinci sada psihološki pripremljeni da silom povrate poluostrvo Krim od Rusije".

Zelenski tvrdi da je proces povratka Krima pod ukrajinsku kontrolu već počeo i da će on sam naredne godine posetiti Krim!

Stanje svesti

"Vojne operacije nisu još započele. Kada one krenu, verujte mi, definitivno ćete čuti za njih. Važno je to što je proces povratka Krima već počeo u glavama ljudi, to je vrlo važno. Ukrajinci su sada psihološki pripremljeni na to da silom vrate poluostrvo od Rusije", rekao je Zelenski i nastavio:

"Nije dovoljno samo ponavljati to da je Krim deo ukrajinske teritorije. Ukrajina mora biti spremna da ga povrati silom, iako ga Rusija neće tako lako prepustiti. Niko neće jednostavno predati Krim Ukrajini iz bilo kakvog razloga. Povraćaj uvek počinje od društva, od njegove volje i spremnosti da to učini. Verujem da je proces povratka već krenuo", objasnio je Zelenski.

Zanimljivo je da predsednik Ukrajine nije želeo detaljnije da otkrije kada tačno misli da će se povratak Krima pod ukrajinsku kontrolu zaista dogoditi:

"Volim Krim i bilo bi mi drago da posetim ovo poluostrvo kada se okupacija završi. Bilo bi lepo otići tamo u leto 2023. godine."

Zelenski nije jedini od ukrajinskih zvaničnika koji u poslednje vreme sve češće govore o tome da će povratiti kontrolu nad ovim poluostrvom. Krajem prošle nedelje Oleksij Danilov, prvi čovek ukrajinske nacionalne bezbednosti, poručio je da Ukrajina planira da preuzme poluostrvo od Rusije:

"Borićemo se za Krim, za to nam nije potrebna ničija dozvola", rekao je on.

Ruski bio do 1954.

U poslednje vreme spekuliše se da ukrajinske snage pripremaju kontraofanzivu na jugu zemlje kako bi povratile kontrolu nad hersonskom oblašću i Zaporožjem, koje je Rusija nedavno anektirala nakon referenduma. Međutim, Krim je Rusija pripojila još 2014, takođe posle referenduma, a nakon prevrata u kom su posle protesta na Majdanu zbačene legitimno izabrane vlasti u Kijevu.

Bivši sovjetski lider Nikita Hruščov je 1954. godine Krim, koji je bio u sastavu Rusije, predao Ukrajini. Podsećamo, ruski zvaničnici ranije su najavili da će svim sredstvima, uključujući i nuklearno oružje, braniti teritoriju Ruske Federacije, zajedno sa nedavno pripojenim ukrajinskim oblastima.

(Kurir.rs)