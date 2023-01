U TOKU TRKA ZA SVRGAVANJE PUTINA? Bivši lojalista koji je bio ključan za aneksiju Krima: "Ova tri imena će POVUĆI OKIDAČ" (VIDEO)

Ruski zvaničnici već planiraju da smene Vladimira Putina sa mesta lidera jedanaest meseci nakon što je on otpočeo invaziju na Ukrajinu, tvrdi bivši lojalista.

Igor Strelkov, bivši pukovnik FSB-a koji je bio ključan za Putinovu aneksiju Krima, takođe tvrdi da je masovna mobilizacija 500.000 ruskih muškaraca jedini način da Putin pobedi ukrajinske snage, prenosi Metro.

Sada već ostrašćeni Putinov kritičar je, govoreći na video snimku, rekao: "Počela je borba za politički Olimp između grupa koje okružuju Putina. Bitka za njegovo smenjivanje besni do te mere da „čak i mi to možemo primetiti“.

Strelkov je naveo tri imena, koja po njegovom mišljenju predstavljaju ključne figure koje "kruže oko Putina".

Borba na vrhu se fokusira na Putinovog pobunjenika Jevgenija Prigožina i lojalne snage u ministarstvu odbrane oko slabljenja ministra odbrane Sergeja Šojgua, kaže Strelkov.

Nikolaj Patrušev, bivši šef FSB-a, je još jedno ime koje će verovatno "povući okidač" na Putina u pokušaju da spase elitni vladajući krug, rekao je Strelkov, a prenosi Metro.

Njegov sin, ministar poljoprivrede Dmitrij Patrušev, takođe je još jedna figura koja kruži ako Putin izgubi rat ili mu se zdravlje drastično pogorša.

Govoreći o Prigožinu, koji je nekada bio Putinov kuvar, Strelkov je rekao: "Njegova poslednja pojavljivanja u medijima jasno su pokazala da se sada ne postavlja samo kao ratni komandant, već i kao javna i politička ličnost..."

"Prigožin se protivi grupaciji kojoj je Šojgu ili na čelu ili kojoj pripada", rekao je Strelkov.

"Već su počeli da se bore. Bilo je to kao "feudalna" bitka. Vojna kriza je dovela do krize moći. Zauzvrat, kriza moći će produbiti vojnu krizu. I nastaviće da ide niz spiralu, osim ako se ne preduzmu hitne mere", rekao je on.

Strelkov je rekao da bi moglo doći do drugog ili čak trećeg talasa mobilizacije da se pokuša pobediti u ratu u Ukrajini.

Telegram kanal General SVR tvrdi da je Putin odobrio planove da ove godine pozove dva miliona na mobilizaciju.

Prvi koji će biti pozvani biće muškarci koji su zadužili svoje bivše supruge zbog plaćanja alimentacije, tvrdi se.

(Kurir.rs/Metro)