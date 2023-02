BOŽIJA VOLJA ILI GRADNJA PO PROPISU: Ovo je zgrada u epicentru zemljotresa, koja nije oštećena! Čak ni tanjiri nisu popadali VIDEO

Priča o Erzinu gradu koji je udaljen 113 km od epicentra zemljotresa u kome nijedna zgrada nije srušena postala je fenomen u tragediji koja je zadesila Tursku šestog februara.

Međutim, još veći fenomen je da jedna zgrada u Kahramanmarašu koji je najteže pogođen katastrofalnim zemljotresom i u kome se večina zgrada srušila postoji objekat, odnosno zgrada u kojoj nije čak razbijen ni tanjir u prodavnici ispod stanova. Čak ni izlog nije popucao.

Ovo je bilo toliko neverovatno da su i turski mediji o tome počeli da pričaju.

U pitanju je zgrada i prodavnica Sajt Sara koja se nalazi na adresi Ismet Karaokur bulevar broj 60.

Neko bi pomislio da je ovo prevara, ali pojedni turski kanali pošto su se o tome prve informacije javile još 12. februara se uputili na tu adresu i zaista sve je stajalo na svom mesto porculansko posuđe, viljuške i kašike na njemu, noževi, izlog netaknut, kao da se nije dogodio zemljotres jačine 7,7 po Rihteru.

Radnja je zatvorena 6. februara, a najgore je to što se u samoj bilizni ove zgrade i prodavnice i dalje izvodi akcija spasavanja.

Predstavnik prodavnice za turske medije rekao je da je zgrada izgrađena pre tri godine i da je prodavnica u odličnom stanju s obzirom na stanje u okolini, što se vidi i na snimku.

Međutim, on je dodao da su tokom zemljotresa neki proizvodi koji su bili na policama popadali i bili oštećeni, ali je generalno kompletna radnja čitava.

Da li je u pitanju božija volja ili gradnja pitaju se mnogi.

Selatin Gazianhonoglu ostao je u šoku kad je video prodavnicu,

"Božija volja da se nijedna ploča nije pomerila. Da li to znači da je zgrada stabilna? Bio sam zapanjen kad sam video ovo mesto. Mnoge zgrade prekoputa su uništene, a ova nije oštećena. To je veoma interesantno, rekao je on.

Turski novinari su otvoreno rekli zemljotres ne ubija, nego nemar.

