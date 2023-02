ISHODI RATA U UKRAJINI: PAD EVROPE NA KOLENA! Amerika ostvaruje vekovni san - A KO NAJVIŠE PROFITIRA? Vukadinović: Ne vidi se KRAJ

Prošla je cela godina otkako je započela ruska invazija na Ukrajinu. Mnogima će datum 24. februar 2022. ostati zauvek urezan u pamćenje. U televizijskom obraćanju, ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je „specijalnu vojnu operaciju" u ukrajinskoj oblasti Donbas - dok ga je istovremeno Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija preklinjao da to ne čini.

U obraćanju naciji i svetu pre samo koji dan, Putin je ponovio da je "Zapad odgovoran za sukobe u Ukrajini" i istakao da je cilj Zapada da strateški uništi Rusiju. Na godišnjicu od početka rata, mnogo je pitanja koja se nameću, a najvažnije i daleko najteže pitanje je, naravno, kako i kada će se ovaj rat završiti. Ovim povodom naši gosti su Đorđe Vukadinović, politički analitičar, Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije i Andrija Ivanović, šef deska i urednik Planete u Kuriru.

Vukadinović ističe da je nepogrešivost Putina neosnovana i da je ruska procena bila pogrešna.

- Zato su krenuli sa malo trupa na početku. Precenili su situaciju. Kada napadaš moraš da imaš mnogo više ljudi. Išli su u brzu pobedu i računali su da će se nešto dogoditi u Kijevu. Rusija se preračunala. Zapad je sprečio pad Zelenskog. Nemojmo zaboraviti prvih nedelja išli smo ka nekom dogovoru, koji je uključivao Donbas, a posle nekog vremena, ti dogovori prestaju, Zapad je sprečio Zelenskog da potpiše misleći da je to prilika da unište Ukrajinu. Rat koji niko nije očekivao u tom obliku. Jedino je sigurno da se rat neće skoro završiti. Očekujemo mir - čudom, ili pobedu jedne, ili druge stvari - kaže Vukadinović.

A ko je najveći gubitnik, iz ekonomskog ugla, približio je gledaocima Stanić.

- Definitivno da je to Ukrajina. Razlika je u karakteru krize. U svom potencijalu ovo je opasno jer može dugo da traje. Činjenica je da, kada pogledamo ukrajinsku privredu, koja se, zahvaljujući pomoći, održala, sa druge strane čak su se i ruski zvaničnici iznenadili koliko je ona izbegla slom, ali Rusija gubi na svom potencijalu. Procena je da je oko 2,5 miliona, veća smrtnost nego rađanje u Rusiji. Kod nas je postojao uvezen problem, zbog rata u Ukrajini, ali u potencijalu, dugoročno posmatrano mi smo otvoreni za ceo svet i imamo priliku da Srbija bude vezana za evropske tokove. Niko ne može znati kakva će situacija biti u daljem razvitku - rekao je Stanić.

Situacija se menja, a ljudi stradaju, priključuje se razgovoru Ivanović, nazvavši zastrašujućim ratna dešavanja u Ukrajini.

Vukadinović se poptuno složio, istakavši da vođe rata obe strane i predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imaju podršku svog naroda.

- Oni kažu ratovaćemo dok ih ne uništimo kao činjenicu. To se sada ne tiče Rusije i Ukrajine. Rusija je pokazala bolju situaciju nego što smo očekivali, povodom sankcija. Za sada se ona dobro nosi sa time. Postoji jedan gubitnik, a to je Evropa, odnosno EU. Mi smo tu na margini, pa nas zapljusne svaki talas problema. Amerika je dobro prošla, jer ratuje sa svojim vekovnim neprijateljem. Kina možda i najviše profitira, ona profitira ekonomski i pokazuje konstruktivan faktor. I politički i ekonomski. Evropa je bačena na kolena. To deluje nama neverovatno ,ali politički gledano, EU je jedan politički patuljak. - mišljenje je Vukadinovića.

