SRPSKI HUMANITARAC POSETIO UKRAJINSKE GRADOVE, OVO JE PRIČA IZ PRVE RUKE: Slomila su me ratna siročad, deca ni ne znaju šta je rat

Ivan Karaman je kopi rajter I humanitarac koji se iz Srbije zaputio u Ukrajinu kako bi pomagao civilnom stanovništvu, u pogledu dostavljanja odeće, hrane, lekova ali i volontiranja u prihvatnim centrima za izbeglice. Ovaj humanitarac je eksluzivno govorio sa Biljanom Šahrimanjan Obradović , za Podcast Centra za stratešku analizu na temu ove druge neoružane strane rata.

Kako žive civili u slobodnim delovima Ukrajine, a šta je video u oslobođenom Hersonu, svoja iskustva užasa ratnih razaranja prvi put je podelio sa srpskom javnošću. Šta ga je prelomilo da krene i kakvi su mu bili motivi otkrio je u svom svedočenju. Kako je izgledalo njegovo kretanje kroz Ukrajinu od punkta do punkta, od grada do grada opisuje kao komično i vrlo zanimljivo iskustvo.

foto: Ivan Karaman

Na pitanje Biljane Šahrimanjan Obradović šta ga je podstaklo da se zaputi u Ukrajinu, Ivan Karaman odgovara da ni sam ne zna zašto je tamo otišao. Kaže da ga nikada nisu zanimala geopolitika i globalne situacije, putovao je širom sveta i čim je krenuo ovaj rat u Evropi to ga je pogodilo i tako je odlučio da pomogne ljudima u nevolji. Kaže da postoji dosta humanitarnih i volonterskih organizacija još od 2014.godine. Neke se specifično bave pomoći civilima u miniranim zonama, čak i rezišeri, glumci i kostimografi kaže da su se ljudi organizovali u isporuci lekova i humanitarne pomoći i da sada mnogo bolje ide isporuka pomoći nego ranije. Spiskovi potrebština se ustanovljavaju na terenu i zatim se šalju zahtevi.

Ivan Karaman i Biljana Šahrimanjan Obradović foto: Ivan Karaman

Najviše ga je rastužio boravak u domu za ratnu siročad i pomisao šta će biti sa tom decom, da li će odrastati tu , kako kaže da ga je atmosfera u takvom domu i srećna i tužna. Ratnu siročad najčešće preuzimaju hraniteljske porodice, a deca potiču iz raketama pogođenih solitera u gradu Dnipro.

Biljane Šahrimanjan Obradović ga je pitala šta mu je najjači utisak ratne tragedije, odgovara Karaman – strašno je kad vidiš koliko, pre svega, od tih velikih momenata što je neko nekog izgubio, i onda je još strašnije kada vidiš celu sliku da nema ni jednog dela društva koji nije dotaktnut ratom. Ta deca su tako slatka, igraju se, tu sam bio sa italijanskim humanitarcima, doneli smo deci razne poklone.

foto: Ivan Karaman

Ovo svedočenje je podstaklo Biljane Šahrimanjan Obradović da postavi pitannje da li su ta deca svesna da su njihovi roditelji poginuli, kako im se prilazi, i uopšte da li su oni sami svesni šta im se desilo. Ivan nastavlja priču i odgovara da se radi o deci od 6 do 11 godina uglavnom su mali, oni znaju pesmice koje pevaju, razumeju da se tu dešava rat, da je to problem, ali oni to ne znaju tačno, kad im kažeš vojska oni kao nešto znaju, a u stvari nisu baš sigurni.

Ivan Karaman je obišao više gradova, planirao je da se obre i u Bahmutu, međutim nije mogao tamo doći. Kaže da se kretao od policijskog časa do časa. Vozio se preko dana uvek sa grupama humanitaraca i volontera angažovanih na distribuciji lekova i potrepština koji dolaze iz svih krajeva sveta. Boravio je u Hersonu, nakon oslobođenja, opisuje situaciju kada im se automobil zaglavio, a sa druge strane Dnjepra odjekuje artiljerija. Lokalni meštani obično pružaju prenoćište humanitarnim volonterima.

foto: Ivan Karaman

Posetio je i Mikolajev koji je isto bio okupiran. Struje je bilo relativno često i u oslobođenim oblastima je relativno brzo obnavljana osnovna infrastruktura kao što je električna energija. Najdraže mu je bilo što posle okupacije ponovo ima struje i vode.

Karaman navodi da je jako bilo tužno videti puste gradove. Upitan da prokomentariše utiske lokalnog stanovništva koji su bili pod napadima ruskih raketa, Karaman ističe da ljudi imaju utisak da Rusi gađaju gde i šta stignu, i bolnice i objekte. Plan je da onemoguće tu život i da se osvete destrukcijom civilnog života kako se ljudi u te gradove ne bi više vraćali. Oni ljudi koji su ostali u tim gradovima žive u svojim stanovima. Kad ima struje ima, kad nema nema, ljudi se drže zajedno po kvartovima.

foto: Ivan Karaman

Da li ti ljudi koji su tu ostali pričaju kako je bilo kada je tu bila ruska vojska šta se događalo u tim trenutcima znatiželjno je postavila pitanje Šahrimanjan Obradović u potrazi za posrednim ličnim utiscima Ukrajinaca. Na ovo pitanje Karaman odgovara da je tada bilo svašta kako ljudi govore

Karaman- Ljudi su najviše pričali da je bilo ovih FSB-ovaca, obaveštajnih službi, pogotovo onih iz Donbasa, koji su pretvoreni u agenete, ljudi kažu da su baš strašni bili, dođu, ćute, ništa ne pričaju i to je bilo strah i trepet... kucnu ljudima na vrata i samo ih odvedu, mučili su dosta ljudi, čuo sam strašne priče, mučili su ljude sa akumulatorima, baterijama od kola i svašta nešto.

foto: Ivan Karaman

Otvarali telefone ljudima, ko je šta radio, ljudima je bilo jako teško živeti tamo. Herson je prvih par meseci, bio specifičan, u početku su puštali ljude koji su želeli da odu, a posle su prestali i nisu davali ljudima da odlaze. Rusi su krenuli da dele besplatne SIM kartice, ugasili su ukrajinsku infrastrukturu, da bi ljudi koristili ruske operatere, kasnije su krenuli da lične traže sve podatke ko želi SIM karticu, a ljudi su uzimali kartice da bi mogli da se jave i da komuniciraju. Jedna škola je bila u Hersonu koja je pristala da uvedu ruski program u nju. Tu su stavili direktora iz Rusije i počeli sa tim svojim programima.

Škole su sada u Ukrajini pretvorene u humanitarne centre, bilo mu je sablasno, gde ljudi stoje u redovima sa bonovima, ljudi se registruju da preuzmu pomoć. Upečatljiv mu je bio razgovor sa profesorom fizike iz jedne škole, koga je pitao zašto je škola izrešetana iznad vrata. Odgovor je bio rešetanje ukrajnskog grba na školi. Kako rat ima dve perspektive kao i uvek.

foto: Ivan Karaman

U Mikolajevu je na primer, pronašao parče drveta na kome je pisano belim flomasterom „Tata, Mama, porodica...“ koji nije završen, na drugom mestu je našao grafit koji su takođe pisali ruski vojnici na kome piše „Nema budućnosti“. Zatim Karaman nastavlja priču : Od stanovništva sam saznao da su Rusi strašno nezgodni kao okupanti, u jednoj priči sam saznao da su pucali na sve što se kreće, dođu pa kao sarađuju sa ljudima, uzimaju od njih svašta nesšto i oni su morali da im daju, ljudi su mi pričali da kad se napiju ili razljute pucaju gde stignu.

Na konstataciju Šahrimanjan Obradović da smo mogli da vidimo video snimke na raznim telegram grupama i internetu kako su se ponašali prema stanovnicima , dolazimo do toga da se to sve zaista dešavalo i da se priča poklapa sa tim snimcima,a Karaman nastavlja i kaže da ljudi ne razumeju da je ljudski mozak kreativniji i za dobro i za zlo, kako sam ja razumeo ruski vojnici imaju neke tri emocije : bes- dođu i naljute se jer ime ne ide rat, neuhranjeni su, neopremljeni stvarno imaju puške iz drugog svetskog rata. Ukrajnci prave i mimove na račun viceva o Rusima.

Na pitanje da li su stvarno krali i odnosili veš mašine, mikrotalasne i belu tehnika, Karaman odgovara da jesu. Čak su pronalazili kasnije Ukrajinci tu tehniku nepravilno upotrebljenu, kao na primer veš mašinu u kojoj su bile stvari , a nije bilo vode i slično. Većina ljudi koji su u ratu su manjine iz Rusije. Užasi rata pokazuju da se rat nikada ne menja, a da strada običan čovek koji gleda svoja posla. Svedočanstvo Ivana Karamana na linku sadrži još dosta potresnih detalja i ličnih istina iz Ukrajine koje kako kaže nikad neće zaboraviti.

