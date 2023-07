UKRAJINA GAĐA RUSE KOD BAHMUTA RAKETAMA IZ SEVERNE KOREJE?! Šokantna informacija sa prve linije fronta MUNICIJA STARA I 30 GODINA

Ukrajinske snage ispaljuju na ruske položaje rakete napravljene u Severnoj Koreji pre 30 i više godina!

To tvrdi Fajnenšel tajms koji se poziva na izjave pripadnika ukrajinskih artiljerijskih jedinica koji su upravljali višestrukim raketnim sistemima "Grad" (MLRS) iz sovjetskog doba u blizini razorenog grada Bahmuta. List navodi da se u najvećem kopnenom sukobu u Evropi od Drugog svetskog rata koriste razne generacije naoružanja iz celog sveta i to od stare sovjetske opreme do modernog preciznog oružja.

Ruslan, komandant ukrajinske artiljerije nadomak Bahmuta, navodi da njegove trupe ne favorizuju severnokorejsku municiju zbog relativno visoke stope habanja, a mnoge rakete čak ne mogu ni da se ispale ili jednostavno ne eksplodiraju. Većina je sudeći prema oznakama proizvedena osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka.

Jedan pripadnik ukrajinske jedinice upozorio je novinare FT da se ne približavaju previše raketnom bacaču kad posada ispaljulje severnokorejsku municiju jer su veoma nepouzdane i ponekad "rade lude stvari".

Tobdžije se nalaze među artiljerijskim jedinicama koje podržavaju napad Ukrajine na ruske snage na severnom i južnom krilu Bahmuta koji se nalazi u istočnom regionu Donjecka. Novinari su fotografisali ukrajinske snage koje poseduju severnokorejsku municiju u južnom regionu Zaporožja krajem juna i tokom jula, ali nisu mogli da potvrde da je iz Severne Koreje.

Ukrajinski vojnici su rekli da je rakete zaplenila "prijateljska zemlja" na jednom brodu pre nego što su isporučene Ukrajini. Odbili su da daju više detalja. Ukrajinsko ministarstvo odbrane sugerisalo je međutim da su rakete preuzete od ruskih snaga.

foto: AP

- Osvajamo njihove tenkove i opremu i vrlo je moguće da je i to rezultat uspešnog sprovođenja vojne operacije ukrajinske vojske. Rusija je kupovala različite vrste municije u mnogim tiranskim zemljama uključujući Severnu Koreju i Iran - rekao je savetnik ministra odbrane Ukrajine Jurij Sak.

Malo je verovatno da će Severna Koreja direktno dostaviti Ukrajini municiju pošto Pjongjang podržava invaziju Rusije u punom obimu.

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu otputovao je nedavno u Pjongjang da proslavi 70. godišnjicu korejskog ratnog primirja i da "jača saradnju" sa severnokorejskom vojskom.

Bela kuća je pak u martu tvrdila da ima dokaze da Moskva pregovara sa Pjongjangom o razmeni oružja za hranu. Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Džon Kirbi takođe je naveo da je Pjongjang prodao rakete i projektile Vagner grupi Jevgenija Prigožina na vrhuncu bitke kod Bahmuta. Prigožin je odbacio optužbe kao "ogovaranje i spekulacije".

Sistem "Grad" je samohodni MLRS kalibra 122 mm koji je dizajnirao Sovjetski Savez. Jedan sistem može da ispali do 40 raketa za manje od 20 sekundi iz cevi postavljenih na šasiju kamiona Ural. Obe strane su koristile raketne bacače "Grad" od početka sukoba u Donbasu 2014. godine.

Majkl Kofman, viši saradnik u programu za Rusiju i Evroaziju u Karnegi zadužbini za međunarodni mir, opisao je "Grad" kao "AK-47 MLRS" koji koriste desetine vojnih snaga širom sveta. Sveprisutnost tog oružja je podstakla mnoge zemlje da prave municiju za sistem uključujući i Severnu Koreju.

Uprkos problemima sa pouzdanošću Ukrajinci ih rado koriste.

- Potrebna nam je svaka raketa koju možemo da dobijemo - rekao je Ruslan.

(Kurir.rs/FT)