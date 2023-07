"RUSIJA MORA DA SE SABERE!" Dr Nadoveza: Ko zna šta se dešava iza zidina Kremlja! JEDNA GRUPA MOĆNIH LJUDI pravi problem Putinu

Nakon što su iznad Moskve oborena tri ukrajinska drona ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da se "rat vraća u Rusiju".

Ruski predsednik Vladimir Putin poručio je da će pojačati bezbednost Krimskog mosta i tvrdi da ukrajinska vojska ima problem sa popunjavanjem jedinica usled velikih gubitaka na frontu. Kaže, da ni njegova zemlja, ni NATO nisu za međusobni sukob.

Na ovu temu govorio je u jutarnjem programu Kurir televizije, politički analitičar i prof. dr Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor Fakulteta bezbednosti.

- Rusija nije upotrebila svoje strategijske prednosti u ovom ratu. Ušla je u frontalni rat što je sasvim pogrešno. Ovo je vrlo loše po Rusiju. Teško je odgonetnuti šta se dešava iza zidina Kremlja. Problem je što je Putin okružen oligarsima i odrađenim ljudima koji žele da Rusija izađe iz rata kako bi sačuvali svoje bogatstvo. Rusija ne koristi dovoljno svoje potencijale.

Istakao je da su ranije sporadično bili gađani pogranični ruski gradovi, a da napad dronovima na Moskvu govori o propustima u ruskoj bezbednosti.

- Vidimo da su ranije žrtve bile neki pogranični gradovi, ali sad smo došli do Moskve. To su velike razdaljine i to su veliki propusti u ruskoj bezbednosti. Rusija mora da se sabere, da uđe u rat i da ga završi. Treba da forsira Odesu i Harkov i da iskoristi rusko stanovništvo iz Ukrajine zarad svojih ciljeva. Mora da upotrebi dalekometne rakete da spreči da oružje sa zapada uopšte stigne u Ukrajinu. Da ga odmah uništi, čim pređu granicu da se to uništi na licu mesta. Ona to može pomoću tahnologije i satelita. Ovako se

