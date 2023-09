Predsednik Srbije A. Vučić dosad se sastao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, kancelarom Nemačke Olafom Šolcom, predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom, predsednikom Kube Miguelom Diazom Kanelom i predstoje mu sastanci sa brojnim drugim zvaničnicima.

Među sastancima je i neformalni ručak za lidere Zapadnog Balkana na poziv visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i potpredsednika Evropske komisije Žozepa Borelja.

foto: Shutterstock

Svakako će u fokusu biti rat u Ukrajini, ali i potencijalno proširenje SB UN. Američki predsednik Džozef Bajden će u svom govoru na 78. zasedanju Generalne skupštine UN potvrditi želju Vašingtona za proširenjem Saveta bezbednosti, izjavio je koordinator za strateške komunikacije u Savetu za nacionalnu bezbednost Bele kuće Džon Kirbi.

Šta Srbiji donosi proširenje Saveta bezbednosti i kakve globalne promene bi dovelo proširenje odgonetnuo je Dejan Miletić predsednik Centra za proučavanje globalizacije.

01:23 NA SASTANKU ĆE SE POKAZATI KO JE S KIM Miletić nema dilemu: Zakasnili su za sve promene, NIKO NIJE ZAINTERESOVAN ZA REŠENJA!

- Stalne članice su utvrđene posle Drugog svetskog rata kao zemlje pobednice. Sve promene o kojima se priča su zakasnile, dešavaju se u vreme polirazije sveta i tokom ratova koji buhte. Ne vidim da ni ovih pet ne mogu naći sporazum oko bilo kog pitanja. To je više politička retorika da se pokaže ko je s kim i ko je bliži kome. Rusija preko BRIKSA i ove konferencije traži da afirmiše svoju bliskost sa Brazilom, Indijom... Oni su joj vrlo potrebi u ovim kritičnim vremenima, to su ogromna tržišta. Mislim da je ovo više pitanje lobiranja, nego što će se doći do nekih rešenja. Niko nije suštinski zainteresovan.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:02 TENZIJE NA ISTOKU AZIJE Spasić: Tanka granica između vojne vežbe i incidenta UJEDINJENE NACIJE SLABE, SVE U RUKAMA VELIKIH SILA