POZNATI VOJNI ANALITIČAR NEMA DILEMU: Rusima ni pojačanja nisu pomogla kod Bahmuta, a sada je jasno šta će ODLUČITI RAT

Hrvatski vojni analitičar Igor Tabak smatra da se rat u Ukrajini pretvara u dugoročno iscrpljivanje i da će pobediti strana koja uspe da brže i bolje snabdeva svoje jedinice na frontu.

Tabak navodi da kod Melitopolja ima vrlo malo promena.

- Borbe se vode na prilazima selu Novoprokopivka i na rubu sela Verbove. Obe strane ubacivale su dosta pojačanja, a Rusi su sa mnogo padobranaca uspeli da stabilizuju front. Kod Bahmuta je pak došlo do značajnijih promena. Bile su dovoljno velike da su ruska pojačanja jurila natrag prema tom gradu, ali ni to im nije pomoglo. Ukrajinci su proteklih dana oslobodili selo Andrejevku, a tamo se nalaze pruga i put koji su Rusima služile za snabdevanje. Potom je 17. septembra potvrđeno da je oslobođena i Kleščejevka što ukrajinskim snagama daje dosta dobar oslonac da se celi južni prostor ispod Bahmuta uzme u čvršći stisak i da postane logistički problematičan za Ruse - kaže Tabak.

Vojni analitičar ističe da Rusi na istočnom frontu drže mnogo vojnika i da je gotovo trećina njih smeštena u Bahmutu i okolini.

- Koncentrisani su na gradski prostor, a urbana bojišta uvek su neugodna. To vezivanje u gradu Ruse opterećuje jer Bahmut nisu pretvorili u logističko središte. Tu troše resurse koji bi im dobro došli na drugim delovima fronta, a izgleda da Rusi u poslednje vreme imaju problema sa boljim jurišnim i manevarskim jedinicama. Njih najednom vatrogasno prebacuju iz zone u zonu i tako se troše. To je jedna od važnijih stvari koja se malo manje vidi i ne čini se spektakularno, ali jako utieče na ton događanja na ratištu. Jer nije isto voditi rat s gomilom minimalno obučenih i nevoljnih civila ili sa onom pređašnjom profesionalnom vojskom - kaže Tabak.

PITANJE MUNICIJE

Njujork tajms je pre nekoliko dana objavio da su Rusi do sada ispucali već oko 10 miliona granata, a navodno trenutno mogu godišnje da proizvedu do 2 miliona. To je dosta više nego što se na Zapadu procenjivalo pre nekoliko meseci.

Procene ministarstva odbrane Estonije, države čiji obaveštajci budno prate sve što se događa u susednoj Rusiji, govore da Moskva trenutno proizvodi 7 puta više granata nego SAD i EU zajedno. S obzirom na to da bi Rusima uskoro mogla da stigne i artiljerijska municija iz Severne Koreje, postavlja se pitanje da je li tu reč o nenadoknadivoj prednosti Moskve u odnosu na Kijev i njegove saveznike.

foto: Profimedia / Valery Melnikov /Sputnik

- Sve te brojeve treba uzimati s ogromnom rezervom. Nijedna država ne objavljuje svoje brojeve detaljno, a ruske izvore pogotovo treba uzimati sa zrnom soli budući da se često radi o ratnoj propagandi. Da, Ruska Federacija je bitno sposobnija država od Ukrajine i ima ozbiljnu vojnu proizvodnju. Ali uzmite u obzir da iza ruske strane stoji samo ruska industrija. A tu govorimo o ekonomiji koja nije svetska velesila dok među ukrajinskim saveznicama ima takvih zemalja. Kad je Ukrajina počela da prelazi na zapadne kalibre, njima se otvorio niz prilično dubokih skladišta. Takođe, setite se da je Rusija već ranije posegnula za beloruskim zalihama, a sada očigledno traži i severnokorejske. Čim se Pjongjang upleo u igru može se videti i bitnija uloga Južne Koreje na ukrajinskoj strani. A što se klasičnih vojnih sredstava tiče, tu je reč o vojnoj industriji kojoj mnogi zavide. I njihove zalihe mogle bi lako da počnu da se otvaraju za Kijev, uostalom, već smo čuli da je SAD posudio pola miliona granata od Seula kako bi onda deo svojih zaliha mogli da pošalju u Ukrajinu. To snabdevanje fronta možda je sad i ključni deo rata koji se pretvara u dugoročno iscrpljivanje. I ta industrijska podloga je ono što će odlučiti stvari -smatra vojni analitičar.

RUSI ŠTEDE PROJEKTILE

Kad su u pitanju zalihe oružja, zadnjih nedelja primetno je da Rusi u svojim vazdušnim napadima na Ukrajinu donekle štede krstareće projektile, a više forsiraju dronove. Mnogi zbog toga smatraju da Moskva "štedi" rakete kako bi u kasnu jesen i zimu mogla da udari na energetska i druga strateški važna postrojenja još jačim intenzitetom nego lani.

- Rusija već dugo nije izvela veliki raketni udar. Sada projektile mnogo više kombinuju sa kamikaza dronovima dok to pre godinu dana nije baš bio slučaj. Dolazi sezona hladnijeg vremena, potrošnja energije raste, očekuje se da će se Rusi vratiti izboru meta od prošle jeseni. Ukrajinska protivvazdušna odbrana već sada je jako rastrgana i brani veliki broj meta. A taj tip opreme na Zapadu je deficitaran jer veliki deo protivvazdušne odbrane u NATO zemljama često obavlja ratno vazduhoplovstvo. Tako da se ti sistemi Ukrajini dodaju polako i to komad po komad - zaključuje Tabak.

(Kurir.rs/Jutarnji)