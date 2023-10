"KO JE ISPALIO RAKETU NA BOLNICU UKAZUJE JEDNA STVAR NA SNIMCIMA!" Koprivica: Reč je o razornom oružju koje ima samo JEDNA STRANA

Gore i od pakla - tako izgledaju scene koje za sobom ostavlja rat Hamasa i Izraela.

Hiljade mrtvih civila svih uzrasta. Hiljade ranjenih i unakaženih do neprepoznatljivosti. Ni bolnički kreveti nisu sigurni. Oko pet stotina ljudi najviše dece i žena je, kako saopštavaju mediji, stradalo kada je raketa pogodila bolnicu Al Ahli Arab u Gazi.

foto: Kurir televizija

Palestinsko ministarstvo zdravlja tvrdi da je gađala izraelska avijacija, a izraelski IDF je saopštio da je na osnovu njihovih obaveštajnih informacija utvrđeno da je eksploziju u bolnici izazvalo neuspelo lansiranje rakete Palestinskog islamskog džihada. Nezadovoljstvo i osveta arapskog naroda preliva se u čitav svet, a prve demostracije i nemiri već su zabeleženi u gradovima Evrope

Ko je gađao bolnicu u Gazi? Šta su krajnje namere Hamasa, a šta Izraela? Da li će terorizam postati nova normalnost u Evropi?

Na ova pitanje u emisiji Usijanje odgovaraju prof. Predrag Marković, istoričar prof. Časlav Koprivica, Fakultet političkih nauka i Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost.

foto: Kurir televizija

- Vrlo teško je zaključiti ko je odgovoran za napad. To bi morali da urade stručnjaci za balistiku i da to precizno utvrde. Problem koji ima Izrael jeste što je upotrebio strategiju opasade, a u tom slučaju vi ste ona strana koju je lako optužiti za sve što padne na teritoriju koju gađate. Ide se na sve manju upotrebu vojnika kojih ima sve manje. Na zapadu gde opada populacija smislili su da imaju ubojitija sredstva kako bi nadomestili manji broj vojnika na frontu. Onda imamo ovakve probleme da kada se radi opsada dela teritorije koja ima najveću gustinu naseljenosti na svetu, dolazi do velike tragedije Ja sa bojim da je Izreal ušao u rizik iz kojeg teško može da izvuče - rekao je Miletić.

Marković je naglasio odgovornost izraelske vojske:

- Ipak je je jedna šira odgovornost na strani izraelske vojske. Ako su bacili 1000 raketa na Gazu, jedna gore dole ne pravi veliku razliku. Oni su stvorili situaciju gde njihova vojska nemilice ruši zgrade po Gazi. Da li je bolnica ili nije to je malo čudno pitanje. Naravno da je gore pogoditi bolnicu nego civilnu zgradu, ali da li bi 100 zdravih nastradalih ljudi bila manja tragedija? Podigli su nivo rata do te mere da mi možemo da očekujemo samo gore masakre. Ta količina vatrene moći na tako malu teritoriju koja je veličine opštine Palilula, a ima stanovnika nešto više od Beograda je neverovatna.

foto: Kurir televizija

Mada smatra da nije moguće ništa sa sigurnošću tvrditi Koprivica smatra da se na osnovu snimaka razaranja koje smo gledali može zaključiti ko je najverovatnije odgovoran za napad.

- Ja sam video snimak iz kojega ne može mnogo da se zaključi, ali iz čega možemo nešto već sada da ustanovimo. Prvo ne bih se složio da je nevažno ko je ispalio taj projektil. Ne mislim da je ovo rat Izraela i Hamasa već Izraela i Palestine. Hamas jeste militantan, ali oni imaju legitimitet u palestinskom narodu. Ako je Izrael i počeo ovu opsadu to ne znači da je on nužno kriv, ako je raketa pala na ovu teritoriju, a oni je nisu ispalili - rekao je Koprivica i dodao:

- Drugo, ono što smo mogli da vidimo jeste da te rakete koje je ispaljivao Hamas, da su one male razorne moći. Izrael ima daleko razornije oružje. Ako je tačno da je pogotkom bolnice stradalo nekoliko stotina ljudi, vrlo je malo verovatno da su je pogodile one rakete koje su ispaljivane se teritorije Gaze put Izraela.

06:48 KO JE ISPALIO RAKETU NA BOLNICU UKAZUJE JEDNA STVAR NA SNIMCIMA! Koprivica: Reč je o razornom oružju koje ima samo JEDNA STRANA

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:14 HEZBOLAH ULAZI U RAT AKO IZRAEL UĐE U GAZU?! Ljuban Karan: Vojna nadmoć je mač sa dve oštrice u urbanim uslovima, TUNELI OPASNI!