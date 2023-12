"PALESTINCI DA DOBIJU SVOJU DRŽAVU? APSOLUTNO NE": Izraelska ambasadorka u Britaniji kaže da "oni žele državu od reke pa do mora"

Cipi Holoveli, izraelska ambasadorka u Velikoj Britaniji, izjavila je da njena zemlja nikada neće prihvatiti rešenje koje bi značilo stvaranje dve države nakon okončanja rata u Pojasu Gaze.

Ona je to izjavila u intervjuu za Skaj njuz.

Novinar britanske televizije insistirao je da Holoveli odgovori na pitanje da li Palestinci treba da imaju sopstvenu državu.

- Apsolutno ne - odgovorila je kratko ambasadorka Izraela u Londonu.

Ona je potom upitana kako može biti mira bez stvaranja palestinske države.

- Izrael danas zna, a svet bi to trebalo da zna da Palestinci nikada nisu želeli da imaju državu koja bi postojala pored Izraela. Oni žele da imaju državu od reke pa do mora. Oni to kažu jasno i glasno - kazala je Holoveli, misleći na poznati palestinski slogan.

Izraelska ambasadorka je podsetila da je "prošlo dva meseca od početka rata".

- Palestinska vlast (na Zapadnoj obali) nije osudila masakr (koji je Hamas počinio na jugu Izraela 7. oktobra). To je baš veliki problem - poručila je Holoveli.

