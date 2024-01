KRV SE ŠIRI VODOM DOK AJKULE PLIVAJU OKO RANJENOG DETETA (10): Stravičan snimak sa Bahama, otac skočio da spase sina (VIDEO)

Američki sajt TMZ objavio je video snimke napada ajkule u odmaralištu "Atlantis" na Bahamima.

Na prvom klipu se vidi kako desetogodišnji dečak kojem je ajkula skro odgrizla nogu pokušava panično da izađe iz vodenog rezervoara punog ovih zveri dok se okolo širi njegova i još više ih privlači.

Dečakov otac je skočio u u vodu i pomogao sinu da se dokopa merdevina i izađe napolje.

Prema navodima očevidaca, otac je uz pomoć majke i osoblja odmarališta odmah odveo dete kod lekara.

foto: screenshot tmz.com

Incident se desio 15. januara kada je dečak u društvu pratioca zaronio u vodeni rezervoar u okviru iskustva plivanja s ajkulama koje se nudi posetiocima tog odmarališta.

Dečak i njegov pratilac su u ronilačkoj opremi stali na dno bazena kako bi posmatrali kako ajkule prolaze okolo, ali su dve postale agresivne prema detetu i jedna od njih mu je prošla između nogu.

foto: screenshot tmz.com

Dečak je izgubio ravnotežu i opkoračio ajkulu, koja je okrenula glavu i zabila mu zube u nogu.

foto: screenshot tmz.com

Čim se pojavila krv, majka deteta je panično počela da viče.

- Jesu ga one to upravo ujele? O, moj Bože, to je moj sin - čulo se kako kaže majka koja je odmah zajedno s ocem požurila da pomogne detetu.

Policija Bahama je objavila da je dečak, koji je na odmor tu stigao iz američke savezne države Merilend, smešten u bolnicu i da je u stabilnom stanju.

(Kurir.rs/TMZ/Preveo i priredio: N. V.)