ZAMISLITE DOĐEM JA U NEČIJU KUĆU I KAŽEM ISELI SE BRATE! Sukob analitičara oko rata u Ukrajini: A ko je došao u čiju kuću? (VIDEO)

Pored ratova koji bukte u Ukrajini i na Bliskm istoku,da li je opravdan sve veći strah od novog žarišta na drugom kraju sveta.Da li su ovaj put zaista na ivici rata Amerika i Kina čiji su se odnosi naglo pogoršali i to zbog Filipina.Naime, filipinski admiral i četvorica mornara povređeni su tokom sukoba između brodova Kine i Filipina koji su odmerili snage blizu spruda u Južnom kineskom moru oko kojeg inače postoje žestoka sporenja između te dve zemlje.

Dva dana nakon sukoba oglasio se Vašington koji je poručio da su Sjedinjene Američke Države u obavezi da brane Filipine, ukoliko filipinske snage, brodovi i avioni budu napadnuti bilo gde u Južnom kineskom moru.Podsetićemo i da Amerika sa Filipinima ima sklopljen i najstariji sporazum o savezništvu u Aziji.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su politički analitičar Srba Filipović i pukovnik Mirčeta Jokanović,a u program se preko video poziva uključio novinar iz Pariza Saša Pešić.

foto: Kurir televizija

- Ne očekujem direktan sukob SAD i Kine. Ako se setimo bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa koji je otpočeo trgovinski rat sa Kinom to je nešto što je maksimum u zaoštravanju odnosa između ove dve zemlje koje svakao jesu dve velika suparnika, ali pre svega na ekonomsko - privrednom terenu. Ono što mene ohrabruje jeste susret Bajdena i Si Đipinga gde su oni otvoreno razmenil stavove oko koih se ne slažu. Moramo razumeti da su to dve potpuno različite kulture. Kina ne stvara saveznike i okrenuta je sebi, dok je Amerika svetska supersila - rekao je Filipović.

Jokanović je konstatovao da Amerika stvara "novi NATO" na istoku:

foto: Kurir televizija

- Južnokinesko more je unutrašnje more Kine, ali globalni policajac tj. SAD se mešaju. Između Filipina i Kine nikad neće biti rata. Između njih ne postoji nijedna varnica koja bi sinula, ali ima između Amerike i Kine. Od pada berlinskog zida postoji samo jedna svetska velesila, a to su SAD. NATO su praktično oni. NATO je sada ofanzivni savez. Oni praktično prave neki novi NATO na pacifiku - Australija, Filipini, Japan, Južna Koreja da bi fizički blokirali Kinu. Kina će na kraju pobediti.

Prešić se osvrnuo na sukob Rusije i Francuske u Africi koji je kako kaže uzrok Makronovih agresivnih izjava o mogućnosti slanja francuskih trupa u Ukrajinu.

- Makron je nakon svojih izjava ostao izolovan kako u Francuskoj tako i u svetu. Nisu ga podržale ni SAD ni Nemačka. Mislim da je deo problema rivalstvo Rusije i Francuske u Africi. Posle izjave Makrona njegovi saradnici su pokušali da ugase požar. Tvrde da se tu nije mislilo na vojne trupe nego neke civilne organe - rekao je Pešić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Francuski analitičari tvrde da on pokušava da istraje u tome da ne treba slati signale slabosti prema Rusiji. Francuska u subsaharskoj Africi poslednjih decenija ima najveći ekonomski uticaj koji sada gubi, a Putin je rekao da će se okrenutu Africi. On je izabrao neki put približavanja Africi gde se ne predstavlja kao kolonijalna sila. Ono što je veoma važno jeste da je Francuska uzdrmana jer je par zemalja - Centralnoafrička Republika, Niger, Mali, Burkina Faso prekinulo diplomatske odnose sa Francuskom. Iz tih zemlalja Francuska je dobijala 20 odsto uranijuma. Rusija je na neki način svojim uticajem u Nigeru zadala je veoma jak udarac Francuskoj.

Nakon što je Filipović konstatovao da svaka zemlja širom sveta ima pravo da izabere svoj politički put i u skladu sa svojim izborom formira političke, vojne i privredno-ekonomske saveze sa drugim zemljama Jokanović je doveo u pitanje slobodu izbora pristupanja takvim savezima.

- Hajde mladi gospodine da vas nešto pitam. Zamislite da ja dođem u nečiju kuću i kažem iseli se brate!

02:50 ZAMISLITE DOĐEM JA U NEČIJU KUĆU I KAŽEM ISELI SE BRATE! Sukob analitičara oko rata u Ukrajini: A ko je došao u čiju kuću?

Filipović je upitao ko je došao u čiju kuću.

- NATO je došao u rusku kuću. Objasniti vi meni kao je moje Crna Gora ušla u NATO. Objasnite mi kako je Francuska ušla u NATO - odgovorio je Jokanović.

- Crna Gora i Francuska su želele da uđu u NATO, šta je tu sporno. Francuska je odabrala taj put.

- Francuska nije odabrala taj put - insistirao je Jokanović.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

06:39 UKRAJINA TRAŽI SPAS I VOJNU POMOĆ OD BALKANA?! Analitičar: Dolazak Zelenskog u Tiranu u vezi sa potražnjom OVOG SPECIFIČNOG oružja