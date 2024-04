LUKSUZNO KRSTARENJE SE PRETVORILO U NOĆNU MORU Osmoro putnika ostalo zarobljeno na afričkom ostrvu jer je BROD OTPLOVIO BEZ NJIH

Osam putnika na luksuznom krstarenju ostalo je zarobljeno na afričkom ostrvu Sao Tome i Principe nakon što je njihov brod otputovao bez njih.

Turisti - šest iz SAD i dvoje iz Australije - bili su primorani da se probijaju kroz nekoliko zemalja dok su pokušavali da sustignu brod.

Grupa je bila na brodu koji je 20. marta krenuo iz Kejptauna u Južnoj Africi na 21-dnevno putovanje uz obalu Afrike. Krstarenje je trebalo da se završi u Barseloni, u Španiji, 10. aprila.

Međutim, zakasnili su da se vrate na brod 27. marta nakon što su tog dana otišli ​​u privatni obilazak.

foto: screenshot NBC News

Rekli su da je njihov organizator putovanja obavestio kapetana krstarenja da će zakasniti da se vrate na brod, a lokalna obalska straža je pokušala da ih ubaci na brod, ali im nije bilo dozvoljeno da se ukrcaju.

Kao rezultat toga, osam putnika je ostalo danima na ostrvu, 190 milja od obale Nigerije - suočavajući se sa jezičkim barijerama, problemima oko valute i komplikovanim putovanjem kako bi se ponovo pridružili brodu. Džil i Džej Kembel iz Južne Karoline ispričali su mreži NBC Njuz o „veoma teškom procesu“.

- Uspeli smo da dođemo do tamošnje turističke agencije da organizujemo letove do sledeće luke pristajanja. Ali to je veoma težak proces – imate posla sa više jezika, jezičkim barijerama, imate posla sa različitim valutama… pronaći nekoga ko ima čak i dolare… pokušavate da navedete agenta da razume gde treba da stignemo - rekao je Kembel.

Grupa je dogovorila da se ponovo pridruži krstarenju u Gambiji, ali brod nije mogao bezbedno da pristane zbog loših vremenskih uslova.

Gospođa Kembel je rekla da su putovali kroz sedam zemalja za 48 sati da bi mogli da sretnu brod u Senegalu.

Ali rekli su da sada razmišljaju da li uopšte žele da se vrate na krstarenje.

Ona je dodala: "Razmišljamo da li ćemo se ukrcati na brod ili ne. On je u doku ovde u Senegalu. Verujemo da je postojala osnovna obaveza brige na koju su zaboravili."

Trudnica i njen suprug takođe su bili deo grupe zarobljenih.

Kurir.rs/Skaj njuz