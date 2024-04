NIJE SVE U PARAMA Pljušte rekordne donacije, stručnjaci objašnjavaju zašto Trampu i Bajdenu nisu dovoljne za povratak u Belu kuću

Izborni štab Donalda Trampa saopštio je da je u subotu oborio rekord za najveću sumu donacija prikupljenu na jednom skupu, a u razgovoru za Glas Amerike predstavnici kampanje predsednika Džoa Bajdena umanjili su značaj tog rekorda.

Analitičari, pak, ukazuju da novac neće sam po sebi biti dovoljan da osigura povratak u Belu kuću bilo kojem od dvojice kandidata.

Trampov izborni štab prikupio je 50,5 miliona dolara na gala večeri za bogate donatore u Palm Biču na Floridi u subotu i tako postavio novi rekord za najviše novca prikupljenog na jednom donatorskom skupu. Po dolasku na večeru, verovatni republikanski kandidat je izrazio uverenje da će skup biti uspešan.

"Ljudi žele da doprinesu cilju da Amerika bude ponovo velika. Bogati to žele, siromašni to žele, svi žele promene. Zemlja vrlo loše stoji. Ceo svet nam se smeje, ali mi ćemo to vrlo brzo promeniti”.

Štab demokratskog predsednika Džoa Bajdena, koji se takmiči za drugi mandat, takođe je, tokom vikenda, objavio najnovije podatke o prikupljenim donacijama.

Portparol kampanje Bajden-Haris Kevin Munjos izjavio je za Glas Amerike u nedelju da je 1,6 miliona Amerikanaca dalo značajne doprinose i objasnio na koji će način kampanja trošiti 192 miliona dolara u kešu kojima sada raspolaže.

“Otvorićemo više od stotinu kancelarija širom ključnih država. Pripremamo za rad stotine saradnika u tim državama, a uložićemo i rekordnih 30 miliona dolara u plaćenu medijsku kampanju namenjenu azijsko-američkim, latino i afroameričkim glasačima, kako bismo im se obratili rano i definisali opcije koje imaju na ovim izborima”.

Munjos je takođe umanjio značaj Trampovih najnovijih donatorskih dostignuća.

“Glavni donatori kampanje Džoa Bajdena su nastavnici i medicinske sestre. Naš pokretač su radnici, i to je velika suprotnost u odnosu na kampanju Donalda Trampa. A to je nešto što dobija izbore”.

foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Međutim, sam novac neće osigurati ni Trampu ni Bajdenu povratak u Belu kuću, ističu analitičari.

“Veliki problem sa kojim se predsednik Bajden trenutno suočava su pukotine i rascep u njegovoj stranci, kao i to što mora da izađe i osvoji podršku ljudi koji su stranački neopredeljeni, kao i republikance koji su možda razočarani svojom partijom”, ističe Mark Hensen, politikolog na Univerzitetu Čikaga.

“Tramp ima solidnu bazu. Oni su vrlo entuzijastični, posvećeni pojedinci, ali nisam siguran da brojevi pokazuju da je ta baza porasla”, navodi Stiven Šmit, profesor na univerzitetu Ajova Stejt.

Trampov izborni štab nije odgovorio na zahtev Glasa Amerike za intervju, ali na svom vebsajtu reklamira Trampov skup u Pensilvaniji 13. aprila.

foto: Shawn Thew - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

Bajden će takođe imati mnogo obaveza u kampanji ove nedelje.

“U Medisonu u Viskonsinu govori o studentskim kreditima. Ima zakazan još jedan donatorski skup. Svakog dana, od sada pa do novembra, on će se obraćati biračima koji odlučuju izbore”, ističe Kevin Munjos.

Bajden je učestvovao u donatorskom skupu u Čikagu. Predsednik tokom nedelje ima razne obaveze na unutrašnjem i međunarodnom planu, uključujući i posetu japanskog premijera Fumija Kišide.

(Kurir.rs/Glas Amerike/Preneo: N. V.)