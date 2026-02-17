Slušaj vest

Predsednik Češke Petr Pavel ocenio je da je međunarodna inicijativa Municija za Ukrajinu, koju je Prag pokrenuo 2024. godine, bila uspešna.

Do sada je isporučeno oko 4,4 miliona komada artiljerijske municije, što čini oko 50 odsto ukupne municije koju su saveznici poslali Ukrajini.

Pavel je istakao da bi bez ove municije ukrajinske snage imale problema u odbrani, jer predvidive isporuke omogućavaju planiranje efikasne odbrane. Povodom kritika o korupciji i prodaji nekvalitetnog oružja, predsednik je naglasio da nijedna od njih nije imala dokaze i da je inicijativa sprovedena transparentno, uz nadzor donatora.

Premijer Andrej Babiš je, iako je inicijalno najavljivao ukidanje inicijative, odlučio da je nastavi, ali bez sredstava iz češkog budžeta. Prihodi od isporuka ostvarila su preduzeća poput CSG Mihal Strnad.

Pavel je upozorio da mir u Ukrajini neće doći brzo i da je presudno uskladiti pozicije sa Rusijom, koja i dalje postavlja teritorijalne i bezbednosne zahteve. Naglasio je važnost daljeg pritiska na Rusiju i pomoći Ukrajini kako bi pregovori bili mogući u što povoljnijoj poziciji za Ukrajinu.