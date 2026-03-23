GORI U LONDONU ZBOG IRANA, POLICIJA TRAGA ZA NAPADAČIMA! Britanski premijer Starmer sazvao hitan sastanak, Teheran provocira Trampa: "KRALJEVI ORMUSKOG MOREUZA"
Danas je 24. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, bliži se istek ultimatuma od 48 sati koji je američki predsednik Donald Tramp dao Teheranu da otvori Ormuski moreuz za pomorski saobraćaj, pre svega naftnih tankera.
Tramp je u poruci objavljenoj 44 minuta iza ponoći u noći između suboite i nedelje zapretio da će SAD u protivnom "sravniti za zemljom elektrane" Irana "počevši od najveće".
Starmer se prvi put oglasio o napadu u Londonu
Britanski premijer Kir Starmer objavio je prvu reakciju na incident koji se dogodio tokom noći u Londonu, gde su napadači za kojima traga policija zapalili četiri ambulantna vozila koja pripadaju jevrejskoj zajednici.
On je osudio "duboko šokantni antisemitski napad podmetanjem požara".
Starmer je dodao da u britanskom društvu "nema mesta" za antisemitizam i pozvao svakoga ko ima informacije o ovom napadu da se obrati policiji.
Iranski list provocira Trampa: "Kraljevi Ormuskog moreuza"
Iranski državni list na engleskom jeziku Tehran tajms published izašao je danas sa naslovnom stranom na kojoj kapa Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) prekriva Ormuski moreuz, uz natpis "Kraljevi Ormuskog moreuza" povodom Trampovog 48-časovnog ultimatuma Teheranu.
Oborena balistička raketa koja je išla na saudijsku prestonicu Rijad, dejstvuje i PVO UAE
Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je jutros da je presrelo balističku raketu usmerenu na Rijad, glavni grad kraljevine, dok je druga pogodila "nenaseljeno područje".
Ujedinjeni Arapski Emirati su saopštili da njihova protivvazdušna odbrana (PVO) radi na presretanju nadolazećih raketa iz Irana, bez navođenja detalja.
Nova poruka Trampa: Mir putem sile, blago rečeno
Američki predsednik Donald Tramp objavio je noćas novu poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).
- MIR PUTEM SILE, BLAGO REČENO !!! - napisao je Tramp koristeći samo velika slova.
Tramp i Starmer razgovarali o Ormuskom moreuzu nakon što je predsednik SAD ismejao britanskog premijera
BBC prenosi da je britanski premijer Kir Starmer sinoć razgovarao telefonom s američkim predsednikom Donaldom Trampom.
Razgovor je trajao 20 minuta i bio je "konstruktivan", javlja novinska agencija PA.
Portparol Dauning strita broj 10 rekao je da su dvojica državnika razgovarali o situaciji na Bliskom istoku i "posebno, o potrebi za ponovnim otvaranjem Ormuskog moreuza kako bi se nastavio globalni brodarski saobraćaj".
- Složili su se da je ponovno otvaranje Ormuskog moreuza neophodno za obezbeđivanje stabilnosti na globalnom tržištu energije - rekao je portparol, dodajući da su se "dogovorili da uskoro ponovo razgovaraju".
Donald Tramp je juče takođe ponovo podelio satirični skeč na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social), u kojoj glumci koji igraju Starmera i zamenika premijera Dejvida Lamija govore o predstojećem telefonskom pozivu sa predsednikom SAD.
- O, Bože, šta ako Donald vikne na mene? Šta da kažem, Lami? Ovo je isuviše teško za mene, Lami. Kako je (bivša premijerka) Liz Tras učinila da ovaj posao izgleda tako lako? - kaže glumac koji igra Starmera.
Starmer sazvao hitan sastanak o Iranu
Britanski premijer Kir Starmer predsedavaće danas hitnim sastankom o ekonomskim posledicama rata u Iranu.
Gardijan prenosi saopštenje vlade u Londonu da će sastanku prisustvovati i ministar finansija Rejčel Rivs i guverner Banke Engleske Endru Bejli.
U Londonu zapaljena četiri ambulantna vozila jevrejske zajednice, čule se "glasne eksplozije", policija traga za napadačima
Britanska policija je pokrenula istragu nakon što su četiri ambulantna vozila koja pripadaju jevrejskoj zajednici zapaljena noćas u Golders Grinu u severnom delu prestonice Londonu.
Skaj njuz prenosi navode policije da se napad izvršen podmetanjem požara tretira kao antisemitski zločin iz mržnje.
Navodi se da je na mesto požara upućeno šest vatrogasnih vozila i oko 40 vatrogasaca, a vatra je stavljena pod kontrolu u 3.06 sati rano jutros.
Pre požara su se čule "glasne eksplozije", a potraga za tri osobe osumnjičene za napad je u toku.
Policija pregleda snimke nadzornih kamera.
Iranska raketa ispaljena ka Izraelu, tokom noći kasetne bombe iznad Tel Aviva
Izraelske odbrambene snage (IDF) su objavile da je Iran ispalio rakete prema Izraelu.
- Sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) presreću napade - saopštila je IDF.
Još jedan talas iranskih raketa, uključujući kasetne bombe, oboren je iznad Tel Aviva tokom noći.
IDF od ranog jutra napada Teheran, "strašni zvuci ekspozija"
Izraelska vojska je rano jutros pokrenula vazdušne udare na lokacije širom iranske prestonice Teherana.
Iranski državni mediji, uključujući i novinsku agenciju Fars, povezanu s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), izvestile su o eksplozijama širom grada.
- Prijavljeni su strašni zvuci eksplozija - navodi Fars, prenosi BBC.
Izraelske odbrambene snage (IDF) su navele da ciljaju "terorističku infrastrukturu" u Teheranu.
