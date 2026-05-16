Grčka je ponovo tražila od Evropske unije (EU) da spreči ilegalni ribolov turskih ribara, kršenje pomorskog prava na istoku Sredozemnog mora i osporavanje suverenih prava Grčke.

Ministar trgovačke mornarice Grčke Vasilis Kikilijas je to u Atini tražio pitanje tokom sastanka sa komesarom EU za ribarstvo i okeane Kostasom Kadisom, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

"Tražimo od Evropske unije da interveniše", rekao je Kikilijas, ukazujuči da su "grčke pomorske granice takođe i granice Evrope".

Grčka je demarkirala ograničene ribolovne zone u Egejskom moru, od kojih je Turska osporila neke uz obrazloženje da se nalaze van grčke jurisdikcije.

Prošle godine, Atina je protestovala protiv turskog plana pomorskog prostora kojim su demarkirane ribolovne zone i druge aktivnosti u Egejskom moru.

Evropska komisija je prošle godine izjavila da priobalne države imaju primarnu odgovornost za sprovođenje zakona, dok je podržala Grčku kroz patrole koje sprovodi Evropska agencija za kontrolu ribarstva, kao i kroz satelitske snimke i inspekcije.