DODIK ODBRUSIO KOMŠIĆU I SARAJLIJAMA: Komšić može da priča šta hoće, Drina je SRPSKA reka, a Sarajevo veštački grad stvoren na eksploataciji Banjaluke! I to hoćete ponovo? E, neće se desiti!

Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik, odgovarajući na izjavu Željka Komšića da je Drina večita granica, rekao da je to još jedan recidiv nekog idealiste i jurišanja na vetrenjače.

"Ovde je realna situacija na terenu. U Banjaluci je vlast srpska. On (Komšić) može da priča šta hoće, neće uspeti da je podvrgne ili podmetne toj priči Sarajeva. Šta je Sarajevo? Veštački grad koji je napravljen na eksploataciji i nas ovde iz banjalučke regije za vreme dok je postojala BiH. Sve je bilo centralizovano u Sarajevu. I to hoćete ponovo? Naravno da ne može i neće se desiti", kaže Dodik.

Dodik je podsetio da je jednom u Briselu tražio evropsku pomoć za izgradnju auto-puta Banjaluka-Beograd, te da je dobio novac do Doboja, a za dalje mu je rečeno da će EU finansirati sve što ide prema Savi (Hrvatskoj), ali ne i prema Drini (Srbiji).



"U međuvremenu se pojavila mogućnost da koristimo podršku kineskog kapitala i da pravimo takve stvari. Ključno je uraditi što više komunikacijskih puteva, železnica koje idu prema Drini", naveo je on, dodajući da je to Vučić prepoznao.

