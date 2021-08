BAKIR IZETBEGOVIĆ: Trenutna kriza u BiH izazvana je pitanjem prihvatanja istine o zločinima koje su ustanovili međunarodni sudovi

Lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je večeras u Kaknju da su institucije države BiH dužne da brane njene granice, teritorijalni integritet i ustavnopravni poredak, kao i da sudovi moraju suditi onima koji ne poštuju zakone. Izetbegović je ocenio da je trenutna kriza u BiH izazvana pitanjem prihvatanja istine o zločinima koje su ustanovili međunarodni sudovi.

"Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) smatra da ima pravo da negira te istine, da slavi zločine i da odlikuje zločince. Blokirali su državu u odbrani takvog 'prava'. Može li to pobediti? Ne verujem da će laž, varvarstvo i arogancija nadjačati istinu i civilizacijske vrednosti", rekao je on večeras u Kaknju.

Predsednik SDA smatra da će blokade i krize najviše pogoditi one koji ih proizvode, kao i da će se "oni uvući u živo blato iz kojeg neće znati izaći".

"Nikad Srebrenica, Tomašica, Brčko i druga mesta patnje i smrti nevinih bosanskih ljudi neće biti ništa do BiH. Bosna je naša kuća i mi ćemo je odbraniti i sačuvati. Sloboda nema cenu", kazao je Izetbegović.

On je dodao da će Tužilaštvo BiH morati raditi svoj posao na osnovu Zakona o zabrani negiranja genocida, ali da je, kako smatra, do sada amnestiralo sve što je radila srpska strana, što, smatra on, potvrdjuje niz neprocesuiranih afera.

"Mi moramo biti odlučni i smireni, pozivati na konkretne korake, ali i na smirivanje. Naš neprijatelj nije srpski narod već šovinističke i separatističke politike. Praksa blokiranja države neradom, plaćenim neradom, nedolaskom i neizvršavanjem obaveza će morati biti zaustavljena, a jedini način je udarom na džep. To svi najbolje razumeju i to trebamo zagovarati, prvo u Parlamentarnoj skupštni BiH, zatim i kod OHR-a", istakao je Izetbegović.

Još je kazao da BiH napreduje na svom reformskom i evroatlanstkom putu, a da su Bošnjaci postali politički i svaki drugi faktor bez kojeg nema računice, ne samo u BiH, već i u regionu.

