DODIK: Nemačka misli da će kreditima kupiti slobodu i ukinuti Republiku Srpsku

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik reagovao je na objavljivanje isečka stenograma njegovog sastanka sa specijalnim izaslanikom Vlade SR Nemačke za Zapadni Balkan Manuelom Zaracinom, održanog 7. septembra 2023. godine u Palati Republike, koji su mediji iz Federacije BiH objavili sa ciljem diskreditovanje predsednika RS.

"Uobičajena je praksa da ja srpskim kadrovima dostavim stenograme i ne znam na koji je to način došlo u federalne medije, ali imajući u vidu da je bilo nekih izvoda koje su oni izneli, odlučio sam jutros da pustim celokupan stenogram sa sastanka sa specijalnim izaslanikom Vlade SR Nemačke za Zapadni Balkan Manuelom Zaracinom koji nije mali i ljudi imaju priliku da to pročitaju", izjavio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, prenosi RTRS.

Dodik navodi da je "Berbokova lagala Blinkenu", a "na tako visokom nivou kada se iskaže laž onda je to velika laž".

БиХ је чланица УН-а. Како то да се Њемачка мијеша у унутрашње ствари? Шта мислите, да ћете вашим кредитима купити нашу слободу и укинути Републику Српску? Нећете. Шта мислите, да треба да прихватам ваш новац и да прихватим Шмита? Ето, нећу. https://t.co/weX9IOovm9 — Милорад Додик (@MiloradDodik) September 16, 2023

"Oni pokušavaju da naprave predstavu oko obustavljanja sredstava. U stenogramu se vidi da sam ja pet puta tražio da oni to završe. Ali to nije jedini novac, mi imamo aranžmane, razgovarao sam i sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom koji je rekao da je spreman da te projekte realizujemo. Mi imamo naše prijatelje", poručio je Dodik.

Predsednik RS je naveo da se Zaracin pozivao na njihov Ustav, a da mu je on rekao da "Ustav BiH govori o suverenosti ove zemlje koju oni nešto zagovaraju".

"Ali za svaku suverenu zemlju je zabranjeno mešanje u unutrašnje stvari, pogotovo ako je ona članica Ujedinjenih nacija. BiH je članica UN-a. Kako to da se Nemačka meša u unutrašnje stvari? A šta vi to mislite, da ćete vašim kreditima kupiti našu slobodu i ukinuti Republiku Srpsku? Nećete. Šta mislite da ja treba da prihvatam vaš novac i da prihvatim Šmita? Eto neću. I šta sad? A onda ode Berbokova, zbog koje svi pričaju o krizi u Nemačkoj, da je privreda pala zahvaljujući njenoj politici, a ona kleveće Milorada Dodika u Vašingtonu, istakao je Dodik.

Жао ми је што је @ABaerbock дезинформисала @SecBlinken , јер Њемачка није зауставила средства мени, већ Републици Српској, а ми смо замолили да се што прије повуку како би могли доћи нови инвеститори. Желим да @SecBlinken предочим да ја спроводим Дејтонски споразум и држим се тог… — Милорад Додик (@MiloradDodik) September 15, 2023

Tekst pravog stenograma, pominje se rublja, rakija...

RTRS je preneo deo stenograma razgovora Dodika i Zaracina.

"Slušajte, nema ni jednog valjanog argumenta koji nama garantuje da imamo stabilan i siguran život u okviru BiH", rekao je Milorad Dodik.

"Koju valutu planirate da uvedete kada se otcepite?", upitao je Manuel Zaracin, specijalni izaslanik Vlade SR Nemačke za Zapadni Balkan.

DODIK: Našu!

ZARACIN: (smeh)

DODIK: Imamo mi pripremljenu...Smejte se Vi, šta...Pa mi poštujemo Vašu valutu. Rublju! Eto koju ćemo valutu uvesti.

ZARACIN: Da li se možete setiti kako je Soroš napravio svoju valutu?

DODIK: Mi ćemo uvesti rublju ili tako nešto.

ZARACIN: Puno sreće sa rubljom.

DODIK: I onda ćemo prodavati gas. Mi vama, dabome.

ZARACIN: Ne trebamo više.

DODIK: A ne trebate? Pa to možda Vaša opcija, ali viećemo. Možda Vas interesuje litijum?

ZARACIN: Iznos deviznog kursa jednostavno...

DODIK: Dobro ok, ovo sam se malo šalio na Vaše pitanje o valuti. Naravno da to nije neizvesno. Ali, da li mislite da je toliko snažna konvertibilna marka da ćemo mi žaliti za njom? Kod Vaše Dojč banke, nalaze se depoziti Centralne banke u BiH. Naša Centralna banka ne može da emituje ni ono za šta ima realno pokriće. Recimo, mi sada imamo 500 miliona evra više u depozitima nego što imamo emisije konvertibilne marke. Čekaj, ovo je suština. Ovo je suštinsko pitanje. A možete i Vi biti meni iskreni pa reći koliko ste emitovali evra bez pokrića u zadnje tri godine? I hoćete da Vam ja donesem odluku Evropske centralne banke koja je to uradila? Eto, mi nemamo emisionu banku.

ZARACIN: Da li bi postojao fiksni devizni kurs sa evrom ili dolarom, kada bi se uvela ova valuta ili bi to bilo u slobodnom opticaju?

DODIK: Mi imamo iskustva, nemojte sumnjati u to. Imali smo svoju centralnu banku, imali smo sve. Malo bilo poremećeno, ali dobro. Kao što vidite mi smo to preževjeli. Vidite ovaj grad kako je sređen bez Vaših para.

ZARACIN: Ja ću Vam pokloniti nalepnicu sa nula maraka na njoj.

DODIK: Hoćete da ja Vama sada poklonim naš izgled buduće valute?

ZARACIN: Naravno.

DODIK: I šta bi, izašli na medije pa kao evo vidite koliko su ozbiljni?!

ZARACIN: Ja sam i od Volfganga Šojblea dobio već jednu novčanicu gde je on bio oslikan, to je naravno bio lažan novac.

DODIK: Mene nema na tome.

DODIK: Dobro, aj malo smo se šalili. Uglavnom, hvala Vama i drago mi je što možemo pričati na ovaj način. Republika Srpska je spremna da razgovara sa Nemačkom po svim pitanjima. Bez obzira što smatramo da niste korektni oko ovih stvari spremni smo da nastavimo dalje. Što se tiče Berlinskog procesa, koji Vas najviše interesuje, procenićemo i videti da li mi želimo da budemo unutra. Što se tiče BiH, mi podržavamo BiH u skladu sa Ustavom BiH, kako piše tamo. Ne podržavamo antiustavnu BiH, nego isključivo kako tamo piše. Ta BiH, ustavna, nije predmet naših razmišljanja o odlasku, a ova Vaša jeste. I ovo za Šmita sam ozbiljno mislio, a verujem i Vi. Hvala Vam. Nadam se da Vam se svidela moja rakija pa ću Vam i ovaj put pokloniti.

ZARACIN: Vaša rakija je zaista puno bolja nego Vaša politika.

DODIK: Kada bi dovoljno popili te rakije onda bi shvatili da sam u pravu. Možete početi odmah.

ZARACIN: Kada biste imali toliko procenta na izborima, koliko ima alkohola...

DODIK: Blizu sam ja, samo koliko vidim Vaši padaju.

ZARACIN: 14,9 odsto jer jedan poslanik više bi bio Saracin. Da, kada sam razgovarao sa Analenom Berbok onda je ona samo rekla, bio je još jedan kolega koji je rekao, mi smo tačno odlučili da dobijemo 14,9% glasova da ona ne bi mogla biti premijer, odnosno kancelar, nego da ona bude...i ona je odličan ministar vanjskih poslova. S time da ti ne možeš postati poslanik unutra...

DODIK: A onda Vas je poslala meni ovde, jel?

ZARACIN: Da, da, da, ona je verovatno rekla da će Dodik sada biti kažnjen zato što nije dobila dovoljno glasova. Gospodine predsedniče, puno hvala na razgovoru. Ne razgovoru u sadržini, nego u formi. Polazim od toga da ćemo se ponovo videti jednog dana na nekom mestu.

DODIK: Kad god Vi izaberete, ja Vas neću moliti za sastanak, ali će mi biti uvek drago. Kad ste u regionu i ako mislite...ja sam tu uvek spreman. A za početak, počnite malo da menjate stav o nama.

