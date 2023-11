OVO JE EMIRA KOJU JE UPUCAO NEVENČANI SUPRUG: Molila za pomoć, niko je nije zaštitio, a na kraju ubijena pred detetom (VIDEO)

Javnost u BiH nalazi se u šoku nakon što je Anel B. (34) ubio nevenčanu suprugu Emiru M. (31) pred njihovim četvorogodišnjim sinom.

Bećirović je nakon zločina, podsetimo, pobegao u svoj stan u naselju Hrasno gde se zatvorio sa sinom nakon čega su satima trajali pregovori s policijom kako bi se spasilo dete. Na kraju su ga uhapsili pripadnici Specijalne jedinice MUP-a Kantona Sarajevo.

Emira M. napustila je prema navodima lokalnih medija Anela B. i nedavno pronašla drugog partnera. Živela je sa sinom u iznajmljenom stanu u naselju Apipašino Polje.

Avaz navodi da je prilikom pretresa stana i automobila u Hrasnom policija pronašla pištolj iz koga je Bećirović ubio nevenčanu suprugu. Prilikom pretresa nije pronađena droga.

Advokat Omar Mehmedbašić je rekao novinarima da je Anel B. i ranije imao problema sa suprugom. Ranije je bio osuđivan za nasilje u porodici zbog čega je odrobijao tri meseca.

- Anel je bio pažljiv otac, to moram reći, meni je govorio da on nju voli. Ovo je tragičan kraj jedne ljubavi. To je sve što mogu da kažem. Mislim da on nije kriminogena osoba - rekao je Mehmedbašić.

Emira je prema navodima lokalnih medija bila sa detetom u sigurnoj kući jer nije imala drugi izlaz.

- Anel je bio narkoman. Maltretirao je Emiru na svaki način. Niko nije hteo da je zaštiti i da joj pomogne da obezbedi siguran život za sebe i dete. Pretio je i njenoj porodici - rekla je za portal Crna hronika žena je bila sa Emirom u sigurnoj kući.

Svaki susret nevenčanih supružnika nakon izlaska iz sigurne kuće bio je nova trauma za Emiru.

- Borila se da dete zaštiti. Žalila se na rad Centra za socijalni rad Novo Sarajevo. Posebno je bila razočarana kada joj je socijalna radnica rekla da će je Centra za socijlani rad tužiti jer ne da dete ocu koji je narkoman. A on je dolazio po njega kada je hteo, nije ga vraćao na vreme, isključivao bi mobilni kad ga uzme - dodaje prijateljica i navodi da je celokupni sistem ponovo zakazao.

