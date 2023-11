POTUKLI SE OTAC (81) I ĆERKA IZ BIH Drama u Klagenfurtu, sevao i nož

Naime, policija je dobila prijavu nasilja u porodici da bi dolaskom na lice mesta utvrdili da je došlo do sukoba između oca i kćerke, koji je eskalirao do te mere da je on izvadio nož.

Oni su se pre potezanja noža i fizički sukobili, nakon čega su oboje morali potražiti pomoć u bolnici u Klagenfurtu.

Prema pisanju austrijskih medija, protiv njega je podnesena prijava, a njegov slučaj biće prosleđen javnom tužilaštvu u Klagenfurtu po okončanju istrage.

Takođe mu je određena privremena mera zabrane prilaska.

