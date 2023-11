EMIRA SE ŽALILA DA ĆE NEVENČANI SUPRUG DA JE UBIJE: Nije to problem, nisam ja važna, ali bojim se da budala nešto detetu ne uradi

Emira M, koju je nevenčani suprug Anel B. upucao pred njihovim detetom, požalila se pre ubistva da oseća da joj se približava kraj.

Mladu majku iz Sarajeva sistem nije zaštitio, koristila je sve što je imala na raspolaganju da zaštiti dete i sebe, ali nije uspela. Tokom boravka u sigurnoj kući, gde je otišla jer nije imala drugi izlaz i način da pobegne od svakodnevnog maltretiranja, otkrila je da strepi za svoj i za život deteta.

Emira se posebno borila da zaštiti svoje dete jer je svaki susret sa Anelom bio nova trauma.

- Borila se da zaštiti dete. Žalila se na rad Centra za socijalni rad Novo Sarajevo. Posebno je bila razočarana kad joj je socijalna radnica rekla da će je Centar za socijalni rad tužiti jer ne da dete ocu narkomanu. Maltretiranje je vršila i njegova majka Mukelefa. Sve je počelo kad je njegova majka tražila DNK analizu jer nisu verovali da je to njegovo dete - navodi žena koja je bila sa Emirom u sigurnoj kući.

Portal Crna Hronika objavio je poruke koje je Emira slala prijateljici. Iz poruka se vidi da je očekivala da će Anel da je ubije i da je samo želela da detetu ne bude ništa.

- Brate ja sinoć **** pišem. Da me ubije, halalosum, nije to problem, ne dao Bog da šta budala detetu uradi. Ne znam ja šta je u njegovoj glavi, ali realno svaki put dođe, znaš i sama, nadrogiran, pišti ko pretis lonac. Kad god je nazvao ti osetiš u glasu da čovek nije uračunljiv. Šta mi treba da strahuje. Ja kažem, j*bo mene, šta da detetu ne do Bog nešto bude - napisala je Emira samo nekoliko dana prije likvidacije svojim prijateljicama koje su jedine imale vremena i razumevanja za nju i njen problem.

Sistem, nažalost, nije.

Anelu B. (34), podsetimo, određen je jednomesečni pritvor zbog sumnje da je hicima iz pištolja ubio nevenčanu suprugu Emiru M. (31). Pritvor je zatražen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela odnosno uznemirenja javnosti.

- U pitanju je osoba koja je ranije počinila delo nasilja u porodici i koja je imala zabranu prilaska. Krivično delo je počinjeno vatrenim oružjem koje je osumnjičeni nakon počinjenja dela odneo sa sobom. Doveo je u opasnost i svoje maloletno dete tako što je pred njim pretio da će se ubiti - kazala je tužiteljka.

Veliki broj građana Goražda, rodbine i prijatelja ispratio je na poslednji put mladu ženu, majku četvorogodišnjaka, pred kojim je svirepo ubijena. Iza ubijene Emire ostali su neutešni majka, brat i sin.

