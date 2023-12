"AMERIČKA AMBASADA UPLITANJEM NAPRAVILA RIJALITI ŠOU": Dodik kaže da je pravo u BiH mrtvo i da stranci kontrolišu sve

Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, ocenio je danas da je pravo u BiH mrtvo i da stranci kontrolišu sve.

Dodik je rekao da su američka ambasada i njeno osoblje "uplitanjem i intervencijama napravili rijaliti program od nečega što bi trebalo da se zove pravosuđe, a poznajemo ga kao neustavni Sud i Tužilaštvo BiH".

- Јasno je da je pravo u BiH mrtvo i da stranci kontrolišu sve. Oni to i ne kriju, nego javno prijete procesima ako se ne radi ono što oni narede. To njihovo nasilničko i bahato ponašanje dovelo je do toga da su u vrhu pravosuđa ljudi koji su teško kompromitovani i sada svi svjedočimo uspjesima i rezultatima njihovih velikih reformi - naveo je Dodik na društvenim mrežama.

Kako kaže, oni su srušili i Sud i pravdu i institucije i institucionalno djelovanje i doprinijeli da tamo gdje treba da bude red, vlada haos i bezakonje.

- Kristijan Šmit javno izjavi da treba pružiti "podršku Tužilaštvu", da je potrebna administracija u BiH koja se može uspostaviti uz "spoljnu pomoć" i niko na to ne kaže ništa u BiH. Niko tu ne vidi ništa sporno - naglasio je Dodik.

On je rekao da je Šmit javno potvrdio da u Tužilaštvu i Sudu BiH ne rade pravnici profesionalci, nego slijepi poslušnici američke administracije i, kako kaže, sad neko na to treba da ćuti i da to dozvoli.

- Јedan ilegalac kao dvorska luda ide po Srpskoj i Federaciji i obećava kome stigne da će nešto nametati. I to treba zvati suverenom zemljom? - upitao je Dodik.

On je istakao da "sutra može doći bilo ko u BiH i reći `stranci to podržavaju` i muslimanske stranke bi rekle `da, može`".

- E pa ne može i neće moći. U Srpskoj se ne pitaju nikakvi stranci, ni izabrani ni neizabrani. Pita se samo narod koji je i na izborima rekao koju politiku podržava, a to nije ni podanička ni izdajnička, nego politika koja dosljedno poštuje Ustav i Dejtonski sporazum - poručio je predsjednik Srpske.

