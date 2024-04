RIFAT KRENUO PEŠKE OD BUSOVAČE DO MEKE: Ne smetaju mu ni vremenski uslovi ni ratni sukobi, a jedan susret će DUGO PAMTITI

Rifat Karić iz Busovače pre nešto više od mesec dana krenuo je peške put Meke. Put dug blizu 5.000 kilometara je njegov dugogodišnji plan, a sada je otkrio kako je sve počelo.

Pre 19 godina, davne 2005. godine Karić je kao vozač autobusa prevozio hadžije iz Bugojna u Meku i nazad. Upravo tada stvorila se želja i nijjet (namera) da isti taj put prođe peške. Iako je to hteo da učini dosta ranije, ova godina je, nakon dugogodišnjeg rada, godina kada je sve napustio i krenuo ka svetom mestu muslimana.

"Sve je to bilo sanjarenje dok nisam na Fejsbuku video da je Senad Hadžić iz Banovića krenuo peške u Meku da obavi hadž. S obzirom na to da me ta vest iznenadila, a on je već stigao na Pester, to je bilo 2012. godine, kada sam i sam odlučio da krenem. Međutim, rat u Siriji se dogodio i morao sam da odložim polazak. Kada sam ponovo na Fejsbuku video čovek krenuo prošle godine iz Austrije, ja sam odmah u sebi zainatio da krećem 1. januara. Ali, 2024. donese rat u Gazi i zbog toga je moj polazak bio upitan i neizvestan", govori Karić.

Ističe da o njegovom polasku u februaru prema Meki niko nije znao. Samo je krenuo.

"Radeći kao vozač, dok sam na pauzi, planirao sam sve od rute kretanja do potrebnih stvari i opreme i po malo kupovao po čitavoj Evropi na što sam naišao. Kao dugogodišnji planinar, znam šta mi treba. Najosnovniji deo opreme je ranac i cipele, ono ostalo se kupuje i u putu jer se ne može sve nositi. Tu nisam imao problema, a i kondicijski sam spreman. Guglajući rutu, a to sam usavršio radeći poslove vozača, odredio sam rutu s ukupnom kilometražom, ali to nije zvanično jer i dalje su ratna dejstva pa sam to ostavio da korigujem po potrebi gde do sada hvala Alahu ide bez ikakvih problema", dodaje.

Njegova ruta započela je u Busovači, a zatim je posetio Sarajevo, Srbiju, Makedoniju, Grčku i Tursku, dok su pred njim Sirija, Jordan, Saudijska Arabija, Medina i Meka čime završava put dug oko 5.200 kilometara.

Siriju će zbog bezbednosnih razloga preleteti avionom.

Trenutno je prešao oko 1.400 kilometara, a dnevno prelazi oko 40 kilometara što će kako kaže biti dovoljno do kraja, da bi stigao na vreme.

Svoje pešačenje će završiti u Medini, a tokom pohoda zadesio ga je i mesec ramazan pa posti od prvog dana.

"Ulaskom u Tursku počeo je ramazanski post, hvala Alahu, do sada postim od prvog dana bez opterećenja i lagodno podnosim. Samim tim i zdravstveno stanje mi je hvala Alahu stabilno i pored toga što za mesec i po navršavam 67 godina. Nadam se, uz Alahovo određenje, da će i u buduće biti stabilno. Do kraja Turske ostalo je oko 600 km, što je pola puta", kazao je.

Gde god da je došao, imao je podršku ljudi koji su ga pomogli na njegovom putu, a jedan od imama turske džamije napisao mu je i poruku koja mu je otvorila brojna vrata na putu kroz Tursku.

"Nadam se da će ostatak puta još bolje ići jer što više prelazim, sve sam čvršći, zahvaljujući upravo nijjetu koji je u pitanju, a to je poseta najsvetijem mestu na dunjaluku čemu se i radujem, a ta radost se ne može opisati", pojašnjava Karić.

Na kraju je istakao da i je velika čast doživeti i upustiti se u ovaj ni malo lagan projekat, ali da veruje da će uspeti i da se ne može platiti stečeno iskustvo.

"Ja sam u sebe bio siguran i odlučio sam uz Alahovu milost da krenem na put i obavim svoj iskreni nijjet sa završnicom na Arefatu i poslednjem tavafu oko Bejtulaha", zaključio je Karić.

