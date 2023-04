MILATOVIĆU I SPAJIĆU NAJVEĆE ŠANSE NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA! ANALITIČARI: Anti-Milo stranke izraziti favoriti, DPS nokautiran

Zahvaljujući ubedljivoj pobedi koju je na predsedničkim izborima u Crnoj Gori odneo njihov kandidat Jakov Milatović i značajnoj razlici u odnosu na lidera DPS Mila Đukanovića, pokret Evropa sad trenutno ima i najbolje šanse na predstojećim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori 11. juna, ocena je analitičara.

Iako su se se crnogorske partije ujedinile u podršci Milatoviću kako bi osigurale da se s čela države skine Đukanović, teško da će one uspeti da budu toliko jedinstvene i na parlamentarnim izborima, smatraju analitičari. Sagovornici Kurira veruju da će tako nasuprot DPS biti nekoliko blokova, ali veće šanse daju upravo pokretu Evropa sad, koji su formirali Milatović i Milojko Spajić.

Jasna politika

foto: Kurir Televizija

- Glasanje u nedelju je bilo glasanje protiv Đukanovića i zato je bilo demonstrirano političko jedinstvo koje je dovelo do pobede. Ali među anti-Milo strankama postoje značajne razlike i zajednički nastup je moguć ako se napravi zajednički front, a to podrazumeva niz stvari - usaglašavanje u vezi s politikom, raspodelom mandata i budućim funkcijama i zajedničkom političkom porukom tokom kampanje. Dakle, dogovor mora da bude temeljan, konkretan i precizan. Nije jednostavno doći do njega, ali nove snage su izraziti favorit, DPS je nokautiran, mada su brojni izazovi na putu - navodi politički analitičar Dejan Vuk Stanković.

Dodaje i da velike šanse ima koalicija Evropa sad, ali ukazuje i da je pitanje kako će se ta grupacija kadrovski i organizaciono spremiti za izbore.

- Drugo, kako izgleda njihova kampanja? Šta su poruke? Koja je njihova ciljna grupa? Šta ih razlikuje od drugih stranaka? Da li će za Milatovića kao nosioca liste glasati baš svi koji su glasali na predsedničkim izborima? S druge strane, koalicija poput DF ima stabilno i lokalno biračko telo koje će podržati tu opciju. Slično je sa Aleksom Bečićem, koji nije toliko jak kao DF, ali ima neke sigurne birače. Koalicija Evropa ima sigurno šanse, ali za ozbiljan rezultat moraju da se ispune brojne pretpostavke. Ne sumnjam da to oni znaju, ali nije dovoljno jednostavno da na čelu liste bude novi predsednik i pobednik nad Đukanovićem. Za uspeh su potrebni jasna politika, organizacija i marketing - zaključuje Stanković za Kurir.

Još rano

Vladimir Pavićević, profesor politikologije, smatra da treba sačekati odluku Ustavnog suda o ustavnosti pojedinih akata na osnovu kojih se došlo do raspisivanja vanrednih izbora za 11. jun.

foto: Kurir Televizija

- Moguće je, dakle, da parlamentarne izbore imamo i kasnije, ali to će brzo biti jasno. Kad god da budu ti izbori, svakako je relevantno pitanje grupisanja političkih formacija i forma nastupa na tim izborima. Sigurno je da će DPS na te izbore izaći kao veoma oslabljena stranka, sa sve slabijim uticajem u politici. Moja je procena da će Milov DPS brzo biti irelevantna politička opcija. A kada je reč o formacijama koje baštine ideale one velike avgustovske pobede iz 2020, sada deluje da ćemo na toj strani imati tri bloka na izborima. Jedan oko Evrope sad, drugi oko Demokratskog fronta i treći oko URA i Demokrata. Ostaje da se vidi šta će da odluči SNP Vladimira Jokovića, da li je bliža odluka da bude u koaliciji sa DF ili sa URA i Demokratama - kaže Pavićević.

Andrija Mandić, lider DF, koji je prvi izašao javno s podrškom Milatoviću za drugi krug, kratko je poručio za Kurir da je još rano za eventualne dogovore za nastup na parlamentarnim izborima.

- Rano je za određivanje po ovim pitanjima - kratko je poručio Mandić.

Jakov Milatović Sledićemo politiku EU prema Rusiji i jačati veze sa Srbijom Novoizabrani predsednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da će ubrzati put zemlje ka članstvu u EU i da će se držati njene političke linije prema Rusiji u vezi sa Ukrajinom, kao i da će se zalagati za jače veze sa Srbijom i drugim balkanskim susedima. Rekao je za AP i da su ključni razlozi poraza Mila Đukanovića njegova dugogodišnja vlast, kao i optužbe za raširenu korupciju tokom njegove vladavine. - Verujem da je budućnost svih zemalja Zapadnog Balkana u EU i mislim da Crna Gora sigurno može biti prva koja će ući. Što se tiče odnosa s Rusijom, Crna Gora snažno, 100 odsto vodi spoljnu politiku EU i tako će i ostati. Dakle, punopravna politika EU je ona koju Crna Gora treba da vodi u budućnosti, a posebno je važna sada kada je u pitanju ruska agresija na Ukrajinu... Ne postoji niko u Evropi, a u Crnoj Gori očigledno, ko može da podrži invaziju jedne zemlje na drugu suverenu zemlju - rekao je.

I. Ž.