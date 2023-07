EKSKLUZIVNI PAPARACO IZ CRNE GORE! Milo Đukanović uslikan sa ženom i sinom, obezbeđenje ih ne ispušta iz vida: Evo šta su radili

Milo Đukanović je završio sa poslovnim obavezama koje ima prema državi, pa sada ima više vremena da se opusti i na pravi način posveti porodici.

Doskorašnjeg predsednika Crne Gore sreli smo na primorju u jednom restoranu gde je uživao u večeri sa sinom i suprugom. Bračni par i njihov naslednik odabrali su ugostiteljski objekat u kojem ovaj funkcioner godinama unazad uživa u picu i priči.

foto: Kurir

Političara je čekao reservisan sto tik uz more. Nakon što su završili sa večerom usledili su porodičini razgovori. Za drugim stolom sedelo je obezbeđenje.

Milo je uživao u večeri i u pogledu na mirno more. To ga izgleda opušta. Njegova supruga je komadiće hleba bacala ribicama u more.

1 / 8 Foto: Kurir

Oko tri sata su proveli u restoranu, nakon čega su u pratnji obezbeđenja napustili restoran. Vozilo je doskorašnjeg prvog čoveka Crne Gore čekalo na parkingu, a onda su otišli kući.

(Kurir.rs/Lj.S.)