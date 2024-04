LUKSUZNI KOMPLEKS OPASAN ZIDINAMA Ovo je imovina uhapšenih bivših crnogorskih funkcionera - OBJAVLJEN SNIMAK (VIDEO/FOTO)

Crnogorski sud objavio je video u kom se može videti imovina uhapšenog bivšeg visokog funkcionera Uprave policije Zorana Lazovića i bivšeg vrhovnog tužioca Milivoja Katnića.

1 / 4 Foto: Printscreen/Youtube/DAN portal

- U cilju pravovremenog i objektivnog informisanja, upoznajemo javnost da Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odeljenje svakodnevno preduzimaju brojne radnje u cilju identifikacije imovine okrivljenih Z.L. i M.K, i to kako one koja je upisana na okrivljene i članove njihovih porodica, tako i one za koju postoji određeni stepen sumnje da je upisana na druga fizička i pravna lica, a čiji su stvarni vlasnici okrivljeni i članovi njihovih porodica - navodi se u saopštenju.

Kako su naveli, s tim u vezi su objavili video-snimak samo dela imovine za koju okrivljeni ne spore da je njihovo vlasništvo.

- Ukazujemo da će javnost u daljem toku postupka biti obaveštena i o drugoj imovini za koju postoji osnovana sumnja da je stvarno vlasništvo okrivljenih i sa njima povezanih lica - navodi se u saopštenju.

Podsetimo, Katnić i Lazović uhapšeni su u nedelju, 14. aprila 2024, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva. Lisice na ruke u ranu zoru stavili su im službenici Specijalnog policijskog odjeljenja.

