TRAGEDIJA U LOVU: Upucao najboljeg prijatelja umesto divlje svinje!

RIJEKA - U šumama kod Opatije tokom došlo je do tragedije u kojoj je ubijen jedan od lovaca.

Stradao je 48-godišnjem hrvatski državljanin, čije telo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Rijeci na obdukciju i utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Na mestu događaja urađen je uviđaj i utvrđeno da ga je upucao prijatelj (47) sa kojim je bio u lovu takođe hrvatski državljanin. On je priveden na saslušanje kakobi se utvrdile okolnosti tragičnog događaja.

Navedeni hrvatski državljani, članovi su lovačkog društva sa opatijskog područja. Kako javlja Novi list loveći divlje svinje po šumama Ćićarije muškarca je pogodio njegov prijatelj.

Do samog mesta tagedije bilo je vrlo teško prići, a kolege lovci bili su u šoku posebno što su žrtva i ubica bili najbolji prijatelji. Jedan od lovaca je napomenuo da se radi o gotovo neverovatnim nesrećnim okolnostima koje su dovele do tragedije. On je objasnio da zbog konfiguracije terena i bujne vegetacije, da je gađao metu na toj daljini i pod tim uslovima ne bi je pogodio.

