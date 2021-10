TRAŽI OD PORODIČNIH LEKARA DA NAGOVARAJU NA VAKCINACIJU: Hrvatski ministar zdavlja od njih dobio odgovor kakav nije očekivao!

Ovo je nova odluka Nacionalnog štaba koju je predstavio ministar zdravlja Vili Beroš.

On je izneo zabrinjavajuće podatke da 40 odsto građana starijih od 80 godina nije vakcinisano.

Među starijima od 65 godina 31,3 odsto nije vakcinisano. To je 267.176 naših sugrađana. To su najeksponiraniji ljudi. Zbog toga je neophodno doći do ovih pacijenata.

Porodični lekari su jedini koji to mogu da urade zbog GDPR-a, moraju da ih pozovu i saopšte situaciju sa vakcinacijom. Ukoliko ne uspeju, moraju da obaveste naše starije sugrađane o vakcinaciji u narednih 30 dana - rekao je Beroš.

Ova nova odluka je, očekivano, izazvala veliki revolt među porodičnim lekarima koji tvrde da su već preopterećeni. Ali ministar tvrdi da samo porodični lekari mogu da ubede svoje starije pacijente da se vakcinišu.

"Naši sugrađani, posebno stariji, veruju svojim lekarima", zaključio je Beroš.

"Ovo je očajnički poziv u pomoć jer ne možemo da kontrolišemo epidemiju", kaže porodična lekarka Vikica Krolo i dodaje da je ovo nerealan zahtev ministra.

"Kada to treba da uradimo? U vreme epidemije ljudi zovu da prijave simptome, nalažemo ih na testiranje, počela je vakcinacija protiv gripa. Moramo da idemo u kućne posete da vakcinišemo naše nepokretne pacijente, ordinacije su nam pune", kaže Krolo i dodaje da posle skoro dve godine oni koji uporno odbijaju vakcinaciju to neće učiniti po pozivu.

" Zatrpani smo, prema izveštaju HZJZ-a, prošle godine smo imali 42 miliona kontakata, pa pitam još jednom kada?", kaže Krolo. Sa njom se slaže i njena koleginica Ines Balint, koja kaže da posle 31 godine iskustva sve više postaje administrator.

"Naš posao je da lečimo. Uostalom, ne smem nikoga da nagovaram, mogu da objašnjavam i pričam o koristi, samo ne znam kada. Pored toga, potrebno je da proverimo evidenciju svih hroničnih pacijenata da vidimo da li postoji progresija bolesti".

Moramo da pazimo da ne promaknemo tumore pacijenata kako bi se na vreme otkrili, a to će nam nedostajati jer nemamo vremena za pacijente koji žele da vode računa o svom zdravlju , kaže Balint i moli pacijente i kolege da ne zameraju im kada nemaju vremena da ih prime, odgovore poštom ili pozovu jer moraju da nagovaraju one koji ne žele da se vakcinišu.

Broj novozaraženih ubrzano raste, juče su zabeležena 4392 nova slučaja virusa korona, a preminulo je 26 osoba. Na bolničkom lečenju je 1311 pacijenata, od čega je 171 na respiratoru, 32 više nego dan ranije.

