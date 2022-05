VELIKA PROMENA NA HRVATSKIM PUTEVIMA: Stiže preko 1700 novih kamera, instaliraće se i tokom leta, a evo što sve mogu

U sklopu modernizacije sistema uvodi se i novi sistem videonadzora i videodetekcije koji će sadržavati 1727 digitalnih superkamera, piše Indeks.

"Kao i svaki novi sistem pre puštanja u upotrebu i ovaj mora proći testnu fazu i validaciju kako bi bili sigurni da će u stvarnim uslovima pravovremeno reagovati. S obzirom na to da je sistem u fazi kada nije moguće odlaganje implementacije i testiranja, ovo je jedini mogući vremenski period pre glavne turističke sezone kada se to može provesti, a kako bi sve bilo gotovo do kraja 2022. godine", objavio je HAC na svojim stranicama.

Zatvaranje pojedinih deonica auto-puteva

Tokom implementacije i testiranja opreme, zbog očuvanja bezbednosti saobraćaja i samih učesnika, dolaziće do učestalih zatvaranja pojedinih deonica auto-puta A1 za sav saobraćaj.

Saobraćaj će tokom zatvaranja biti preusmeren na obilazne pravce, kažu iz Hrvatskih autocesti.

Prva deonica koja se zbog uvođenja sistema i testiranja zatvara za sav saobraćaj je deonica od čvora Ploče do naplatne stanice Karamatići i to od 23. maja u 00:00 sati do 26. maja do 23:59 sati. Jedino će ova deonica, u ovoj fazi, biti zatvorena 4 dana.

Na svim ostalim deonicama u idućim danima instalacija i testiranje obavljaće se po potrebi, isključivo u noćnim satima i u skladu sa tim će se zatvarati delovi puta.

Nakon turističke sezone, u septembru, nastaviće se s implementacijom na ostalim delovima puteva.

Crocodile 2 Croatia (Cro 2 Cro)

Novi sistem nadzora i upravljanja saobračajem Crocodile 2 Croatia (Cro 2 Cro) deo je projekta Crocodile koji je pokrenut na evropskom nivou, piše HAC.

"Uvođenjem ovog sistema osiguraće se koordinisano upravljanje i vođenje saobraćaja i time Republika Hrvatska postaje deo integrisanog ITS-a (Inteligentni transportni sistemi) na evropskim putnim pravcima.

Novi sistem olakšaće korisnicima planiranje putovanja i informisanja. Projekat sufinansira Evropska unija.

Šta će sve moći nove kamere?

"Uz implementaciju novog saobraćajnog sistema instaliraće se i nov sistem video nadzora i video detekcije koji će značajno podići nivo sigurnosti, kažu iz HAC.

Analogne kamere biće zamenjene novim digitalnim i tehnološki naprednijim kamerama. Nove kamere biće u mogućnosti brže i sigurnije da detektuju potencijalno opasne situacije (vožnja u suprotnom smeru, zaustavljeno vozilo, pešak na putu i sl.), a samim tim će biti i brža reakcija obaveštavanja korisnika o tom događaju, objašnjava HAC.

Kurir.rs