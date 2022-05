UPOMOĆ! MEJDEJ, MEJDEJ! Ekspert tvrdi da poslednje reči pilota nestale Cesne otkrivaju UZROK pada: OVO SU JEDINA 2 RAZLOGA NESREĆE

Karlovačka policija precizirala je da je avion leteo iz pravca Splita prema Nemačkoj. Pilot je u zadnjim trenucima kontakta tražio pomoć putem radijske veze. Vikao je "mejdej, mejdej" što je međunarodna reč za traženje pomoći. Veza se naglo prekinula jer je aviona rapidno padao, prenosi 24sata.hr.

Prema najnovijim informacijama dronovi su pronašli delove aviona. Na terenu je trenutno oko 340 ljudi.

Kapetan Stevan Ignjatović, pilota JAT-a i Air Srbia u penziji, istakao je da pilot nije imao predstavu šta ga čeka iza brdovitog predela, a gde je bilo izuzetno loše vreme.

- Sve zavisi kakav je pilot tog aviona bio i kakva je njegova edukacija bila odnosno kakva je ovlašćenja imao. On je poleteo iz Splita po relativno lepom vremenu, ali nije predvideo šta ga čeka sa druge strane brda. Tu je bilo izuzetno loše vreme sa grmljavinom i uslovima zaleđivanja, što je za taj avion bilo pogubno - rekao je pilot u penziji.

foto: Kurir televizija

Bivši pilot smatra da je moglo da dođe do zaleđivanja tog aviona.

- Došao sam do informacije da je 9 sati i 17 minuta, taj avion bio na visini na skoro 6.500 fita ili blizu 2.000 metara. Samo 7 minuta posle toga avion je bio na visini od 4.800 fita što govori da je pilot hteo da izađe iz te oblačnosti. Razlog može biti da je došlo do zaleđivanja tog aviona. Jer u praksi se kaže da na jednom minuti u uslovima zaleđivanja na avionu se skupi 2 tone leda - rekao je pilot u penziji.

Nakon toga se osvrnuo i na svog prijatelja koji zapravo i leti na takvom jednom avionu i naveo da postoji i drugi razlog pada odnosno da je avion prešao u nepravilni položaj.

- Pričao sam sa svojim prijateljem koji zapravo leti ovim avionom i time ima više iskustva od mene. On se složio da je jedna od dve mogućnosti da je došlo do zaleđivanja. Druga mogućnost je da je avion ušao u nepravilan položaj i krenuo put zemlje. To može da bude i razlog zašto je pilot objavio čuvenu tužnu frazu "mejdej, mejdej". Ta fraza znači pomozite mi, nemoćan sam. Moje mišljenje je da su piloti aero kluba nedovoljno obučeni za takav jedan poduhvat poput ovog da iz Splita poletite za Nemačku - rekao je pilot u penziji.

