MUKICE! NE UMEJU NI DA SLAVE BEZ SRBA! Pršić: Hrvati, nažalost, nemaju sadržaj koji može zameniti motivacione pesme TOMPSONA

Kakav je položaj Srba u Hrvatskoj i da li se beleži etnička identifikacija, pitanje je koje je i zaključak u studiju Kurir TV, nakon sramotnih skandiranja i ophođenja sportista i navijača koje smo mogli videti na društevnim mrežama.

O čemu zaista razmišljaju Hrvatski sportisti kad postignu neki uspeh, govorili su gosti u studiju Kurir TV, Savo Štrbac, direktor Dokumentaciono-informativnog centra "Veritas" i profesor dr Miloje Pršić, istoričar .

- Njihova cela nacija od 1991. godine do sad slavi uz Tompsona. Oni su stasavali uz njega. On je ikona u Hrvatskoj. Imate njihovu predsednicu Kolindu Grabar koja je javno govorila da sluša Tompsona u kolima sa svojom porodicom - uveo je u priču Štrbac. On je rekao da je ovo nešto normalno ako se uzme u obzir to da su svi Hrvati zadojeni Tompsonom.

10:28 SRBI SU JEDINA INSPIRACIJA HRVATA NA SLAVLJIMA!

Pršić se složio sa Štrbcem.

- Nemaju oni sadržaj koji može zameniti ove motivacione pesme. To je prisutno u jedinicama u hrvatskoj vojsci, na proslavama, svuda. Mora da se uradi nešto, jer objektivno pesme koje pozivaju na ubistvo i koje vređaju srpski identitet nisu dopustive i tome mora da se stane na put.- rekao je Pršić podestivši da je pod tim sloganima stradalo na hiljade ljudi.

- Napravili su celu današnju državu na osnovu domovinskog rata! -rekao je Štrbac.

Kao prilog razgovoru u studiju je pušten trejler filma "Oluja".

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.