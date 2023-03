SAMOHRANA MAJKA ODLUČILA DA IZNAJMI STAN, ALI GA JE HTEO I JEDAN MLADIĆ Usledila je nezamisliva scena! Neki će se u ovome pronaći

Neverovatna objava osvanula je na jednoj splitskoj Facebook stranici namenjenoj za traženje stanova u Splitu i okolini.

Naime, jedna samohrana majka ganuta je potezom jednog mladića, a sve je na svoj način opisala na ovoj stranici.

"Dogovorim razgovor s razumnim najmodavcem"

"Ovo moram podiliti s Vama, pogotovo za nas koje smo samohrane majke/očevi i svi mi koji imamo mališane i tražimo malo gnezdo za naše piliće...", započela je te je u nastavku otkrila o čemu je reč - napisala je ona, pa nastavila:

"Ostala san nedavno iznenada sama s detetom i krenula tražiti nam stan. Osim ovih velikih nenormalnih cena stalno sam dobila odgovore: “NE NE MOŽE, IMATE MALO DETE, UNIŠTIĆETE STAN “itd... Ne želi, komentarisati ove razloge.

I napokon, dogovorim juče razgovor s razumnim najmodavcem da se nađemo i dogovorimo oko stana, jer postoji još jedna osoba koja je zainteresovana za stan, pa kako se dogovrimo. Nakon razgledavanja stana, seli smo u kafić, nas 4, ja i moj mali pilić te najmodavac i taj momak koji je došao kasnije. Najmodavcu je bilo svejedno ko će u stan samo je na meni i momku da se dogovorimo kome pripada, prenosi dalmacijadanas.hr.

Čim je najmodavac to rekao, momak je samo pogledao u mene i moga pilića, izvadio kovertu gde je već pripremio novac za depozit i prvi mesec najma i dao najmodavcu da je to koverta za mene i dete. Pitam ga za šta, da ne treba, a on meni da zna kako je to kad se nema, da dete podignem na noge da će se on snaći. Samo je ustao od stola i otišao.. Ostala sam u šoku i u suzama. Najmodavac isto", napisala je ona.

"Slala sa, poruke..."

"Ipak ljudi moji ima jako mali, ali velik judi. Kad se najmanje nadaš ti se ljudi pojave. Ovo je njegov profil na Facebooku, ako ga neko zna neka mu barem javi da sam do neba zahvalna mu. Slala san poruke, al čovek očigledno nije na njemu, a br. mobilnog nemamo", zaključila je samohrana majka.

Kurir.rs/dalmacijadanas.hr