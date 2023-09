UZNEMIRUJUĆE! SNIMAK IŽIVLJAVANJA NAD KONJEM POTRESA HRVATSKU: Saterali ga u ćošak, a izjava veterinara SVE JE ŠOKIRALA (FOTO)

Hrvatsku nekoliko dana unazad potresa jezivi slučaj maltretiranja i prebijanja konja koji je emitovan uživo na Fejsbuku. Nakon što je snimak izazvao šok na društvenim mrežama, vlasnik je pronađen i uhapšen, a konj oduzet. Zbog ovog slučaja pokrenuta su mnoga pitanja, a izjava veterinara je dodatno šokirala javnost.

Snimak brutalnog maltretiranja konja emitovan je na Fejsbuku proteklog utorka. Tu se vidi kako jedan muškarac drvenom letvom udara konja koji je sateran u ćošak tog dela štale. Drugi stoji sa strane i udara konja u predelu glave.

Osoba koja je snimala sve u par navrata govori: "Nemoj više, dobro je" i kameru telefona okreće u drugom smeru, gde se vidi da u štali ima još životinja, konja i krava.

foto: screenshot

Batinanje se nastavlja uz povike, dok se nesretna životinja propinje prednjim nogama pokušavajući da izbegne udarce.

Policija uhapsila vlasnika

Nakon što je snimak, za koji se verovalo da je nastao u naselju Orlovac kod Karlovca, procurio u javnost, tamošnja je policija započela istragu.

- Policijski službenici Policijske uprave Karlovac s ispostavom Vojnić su započeli kriminalističko istraživanje kaznenog dela Ubijanje ili mučenje životinja u cilju otkrivanja mesta događaja i počinitelja kaznenog dela - naveli su iz karlovačke policije, a preneli su hrvatski mediji.

Istog dana saopšteno je da je vlasnik životinja uhapšen i to nakon što je policija pretresla kuću. Ranije su policijskom trakom ogradili kuću.

Kako je kasnije otkriveno, reč je o zlostavljanju životinja kako bi bile spremnije za "štamparijade", naticanja konja u vuči balvana teških i dve tone. Ta događanja, na kojima se ilegalno kocka, nastala su u kafanskim prepirkama čiji su konji najjači, preneo je hrvatski Danas.

Skandalozna izjava veterinara

Da stvari budu gore, veterinar iz Karlovaca koji je pregledao konja izjavio je da je životinja "u odličnom stanju".

- Taj konj je plašljiv. On je teške naravi. Ne znam možda je pogrešna interpretacija tog snimka - rekao je za Danas.hr Berislav Špigelski, veterinar Veterinarske stanice Karlovac.

Na pitanje da li je pogledao snimak, on je odgovorio da nije i da to nije njegov posao.

- Nisam, moj zadatak je da vidim u kakvom je stanju konj. I on je u odličnom stanju, samo je plašljiv. On je takav - rekao je veterinar.

foto: screenshot

Iz hrvatskog Udruženja "Prijatelji životinja" šokirani su ovakvom izjavom.

- Smatramo to posebnom katastrofom zato što jednostavno kao da kažete žrtvi bilo kakve vrste zlostavljanja da ona može još istrpeti, da ona može još trpeti do svoje smrti. Katastrofa. Srce me boli. Jednostavno, osećaj za pravdu je toliko pogođen i mislim da delim to mišljenje sa svim građanima - rekao je Luka Oman iz pomenutog udruženja.

Koliki su mu strah u kosti uterali govori i činjenica da za sate policijskog pretresa nije pustio glas, nijednom nije zarzao. Čak ni onda kada ga je policija, na njegovu sreću oduzela vlasniku, piše Danas.

Kazna vlasniku do godinu dana zatvora

- Brutalno i eksplicitno zlostavljanje, koje je još i prenošeno na društvenim mrežama i time dobilo i svedoke i saučesnike kojima je to bilo smešno, kazneno je delo za koje je propisana kazna zatvora do godinu dana. Smatramo da su kazne za ovakva zlodela premale i ne odvraćaju počinitelje od ponavljanja zlostavljanja životinja - poručili su iz udruženja "Prijatelji životinja" za Danas.hr.

Ističu da ne nedopustivo što Kazneni zakon predviđa znatno strože kaznene sankcije, i to maksimalno pet godina zatvora, ako počinitelj ošteti neživu stvar nego kad ubije ili okrutno muči živo, ranjivo biće.

- Kazne moraju biti veće. Ovo je doslovno kazna propisana pet puta manje nego što su propisane kazne za oštećivanje tuđe stvari - zaključuje Luka Oman.

Kurir.rs/Danas.hr