MAJKA IZ HRVATSKE 2 MESECA POSLE ĆERKINE POGIBIJE DOBILA PISMO: Uprkos bolu i tuzi pokazala da ima NAJVEĆE SRCE na svetu

Srce vesele šesnaestogodišnjakinje iz Podgore prestalo je da kuca 14. avgusta u 23.35 sati na državnom putu D8 u Tučepima nakon stravičnog sudara njenog motocikla i automobila!

Vozač "golfa" Ivan M. (31) je na raskrsnici neoprezno počeo da skreće levo pa je pomenutim manevrom presekao pravac kretanja motocikla kojim je upravljala tinejdžerka, a koja je u tom trenutku, kako je istraga pokazala, preticala preko pune linije.

Nastao je užas koji je zavio dve porodice u crno. Srednjoškolka se prednjim delom motocikla zabila u vrata vozača nakon čega je odbačena i pala na krov vozila, potom i na šoferšajbnu, a na kraju je završila na putu.

Višestruke povrede koje je zadobila bile su užasne. Hitna pomoć je vrlo brzo stigla, takođe i policija, koja je porodici nesrećne devojčice uputila poziv u kasnim satima od koga strahuje svaki roditelj.

Ivan M. je na saslušanju u tužilaštvu rekao da se kobne večeri vraćao sa suprugom u Tučepe gde su bili na večeri sa prijateljima. Takođe je naveo da nisu konzumirali alkohol.

- Usporio sam kad sam stigao do skretanja za Dračevice i dao levi pokazivač. Pogledao sam u retrovizor i mrtvi ugao i nikoga nije bilo na vidiku. Niko mi nije dolazio iz suprotnog smera. Polako sam se okrenuo i odjednom je motor velikom brzinom udario u moja vrata. Nisam imao vremena da reagujem. Na kraju sam upoznao majku nastradale i razgovarali smo o preminuloj devojčici i celoj situaciji zbog čega mi je veoma žao. Majka je rekla da me neće tužiti, a ja sam na kraju izrazio želju da razgovaram sa porodicom ako žele - opisao je osumnjičeni vozač.

Majka preminule devojčice, uprkos bolu i tuzi, pokazala je da ima najveće srce na svetu. Dva meseca nakon tragedije na njenu kućnu adresu stiglo je pismo saučešća sa potpisom "Porodica M".

- Ne znam da li je to poslao okrivljeni Ivan ili u njegovo ime cela porodica. Na rođendan moje ćerke, 8. decembra 2022. godine, lično sam kontaktirala Ivana i izrazila želju da se upoznamo. On je to prihvatio i sreli smo se 31. decembra 2022. godine u Zagrebu. Ja sam jedina u porodici imala snage da ga upoznam. Lično mi je izrazio saučešće. Ne zanima me njegovo krivično gonjenje jer mu ne želim zlo. Takođe ne želim da tražim odštetu jer dete neće ništa da mi vrati - rekla je emotivno majka.

Saobraćajno-tehničkim veštačenjem je utvrđeno da se "golf" pre saobraćajne nesreće kretao brzinom od 10 do 15 km/h, motocikl 55 km/h, a veštak je zaključio da je vozač automobila mogao da vidi nadolazeći motocikl koji je preticao levu traku ukoliko koristi uređaje i opremu na vozilu ili mrtvi ugao.

Veštačenje je takođe pokazalo i da je maloletnica na motociklu počela da pretiče pre nego što je "golf" skrenuo.

