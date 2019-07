DOKTOR BOLONJE O MIHAJLOVIĆEVOJ LEUKEMIJI: On je tenk! Dobro je što je ljut

- Siniša je pričao o leukemiji. Pre 20 godine ne bismo mogli da pričamo o tome kao izazovu. Sada, kada imamo aparate i kompletnu proceduru lečenja, mi možemo pričati o treneru koji može da radi, može da trenira, može da reaguje na ono što se dešava u svlačionici ili na terenu. Biće trenutaka kada neće biti uz tim, jer će biti u bolnici na terapijama. Počinjemo u utorak, lečenje se promenilo poslednjih godina i postalo je apsolutno efikasno. To je bolest koja se može dotući i to u kratkom vremenskom periodu.

- Kao što je i Siniša rekao, on nije imao simptome. Apsolutno, sve je bilo u redu (Mihajlović upada u reč i kaže "besan sam"). To je odlično, jer ćeš nam takav pomoći da direktno napadnemo loše ćelije. Mi smo ga lagali da ima groznicu, ali smo želeli da je samo to u pitanju. On je došao pred okupljanje za pripreme i mi smo videli istegnuće mišića ili stres frakturu u predelu kuka.

Pogledali smo i ništa više od toga, jer ni test nije pokazao ništa osim malih promena na koštanoj srži koje smo morali da ispitamo. Našli smo što smo našli, ali on je bio zdrav i bez simptoma što znači da nam je startna pozicija veoma dobra. On odlazi u utorak u bolnicu i u dobre ruke. Ne mogu reći koliko će trajati lečenje, znamo dijagnozu alli ne i tip leukemije, a svaka vrsta ima poseban način lečenja i dužinu trajanja. Znam ga deset godina, vratiće se još fizički i mentalmno jači. On je tenk!

