VLADAN MILOJEVIĆ POSLE HELSINKIJA: Morali smo bolje, bezveze smo primili gol!

Na konferenciji za medije trener Zvezde Vladan Milojević je kratko prokomentarisao sam meč u Finskoj.

- Prvo, ono što je bitno za nas je da smo prošli. Sve ostalo, zašto i zato... (uzdah) Znali smo da ćemo imati problem. Gol u 90.minutu,Pavkova u Beogradu bio je presudan za prolaz. Znao sam posle te utakmice da nas ovde čeka težak meč. Neću izgovor vezan za adaptaciju ili veštačku podlogu. Protivnik je igrao dobro, hteli smo da ubijemo utakmicu, a oni nisu odustajali do kraja. To je zapadnjački, skandinavski mentalitet. Ne mogu da shvatim, što smo umesto mi da damo gol, primili drugi gol - rekao je Vladan Milojević i dodao:



-Čestitam Helsinkiju na dobroj igri i pobedi.

Na pitanje Kurira da li je razočaran igrom pojedinaca Vladan Milojević je rekao:



- Šta znači reč razočaran? Morali smo bolje. Bezveze smo primili gol. Neke iste stvari se dešavaju kod nekih igrača. Brinuo me je tandem na sredini terena sa Kanjasom, ali tu sam zadovoljan, kao sa nekim igračima. Šta da se radi, idemo dalje?

Milojević nije želeo previše javno da kritikuje svoje fudbalera, ali je pohvalio domaćina.



- Nikada mi nije lako da sastavim tim. Imam veliko poverenje u svoje igrače. Helsinki igra fantastično na ovoj podlozi, fasciniran sam kako barataju loptom na ovom terenu. Ali, bitno je da smo prošli dalje. Po to smo došli ovde u Helsinki.

Sledeće kolo u Ligi šampiona crveno-beli naredne srede igraju protiv Kopenhagena.



-Nema loših protivnika u ovom takmičenju. Nas čeka još jedan fenomenalan protivnik, Kopenhagen. Igraćemo opet sa rivalom koji ima sistem, sjajnog trenera Solbakena, ali ne bih o njima, jer ne bih želeo da pričam ovde o Kopenhagenu i umanjim trijumf Helsinkija. Ne zaboravite, mi smo jurili Pukija, finskog igrača. Nama sledi analiza i priprema za sledeći meč - objasnio je Milojević i dodao da je Milanu Borjanu potreban odmor i da nije teže povređen.

Pitanje za Vladana Milojevića bilo je kako usaditi igračima Crvene zvezde motiv da igraju do kraja, da ne misle da je sve gotovo pre sudijskog zvižduka.

- Kako usaditi? Kako smo ulazili u poslednjih 20 minuta imali smo igru. Ben je bio u prilici, ali ne mogu da zamerim svojim igračima na igri, na ovakvoj podlozi. Zadovoljan sam sa svojim igračima, oni su dobri momci Želeo sam pobedu više nego išta, da je posvetimo Bakuli, ali eto, nije se desilo. Imali smo pad koncentracije, desilo se, primili smo gol. Svaka čast protivniku na volji da igraju do kraja, voleo bih da i mi to imamo - poručio je Milojević.

