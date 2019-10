LUKA JOVIĆ (NI)JE NAJGORI: Ko je ukleo Srbe u Realu

Zašto, zašto Nijedan srpski fudbaler nije uspeo u slavnom madridskom klubu, počevši od Jankovića preko Spasića, Petkovića i Ognjenovića do Jovića, koji i dalje traži put do gola uprkos dobroj minutaži

Ne vredi! Još uvek se nije dogodilo da neki srpski fudbaler napravi karijeru u Real Madridu.



Nadali smo se da će Luka Jović skinuti to prokletstvo, ali on i dalje traži put do gola. Bezuspešno.



Bolje da nije igrao



Jović je naš peti igrač koji je stavio paraf na ugovor s madridskim gigantom. Silno smo želeli da ga gledamo kako rešeta u dresu Reala, ali još uvek nema ni naznaka od onog mladog momka koji je punio mreže u Bundesligi.



Najsvežiji primer je subotnji meč protiv Majorke. Ekipa Zinedina Zidana poražena je na gostovanju, a Jović je na terenu proveo 66 minuta. Najbolji opis njegove igre dali su španski mediji - bolje da nije ni ulazio.



Ali Luka nije usamljen u ovoj priči. Prvi Srbin koji je stigao među „kraljeve“ bio je Milan Janković. Ne bi bilo u redu reći da je bio potpuni promašaj, ali nije pokazao ni neko fudbalsko umeće zbog kog bi ga u klubu zadržali duže od godinu dana, koliko je i ostao.



Nakon Jankovića, priliku da se dokaže u Realu imao je Predrag Spasić (25 utakmica, šest žutih kartona, jedan autogol). Eh, tu već moramo biti brutalno iskreni - on jeste ostavio trag u „kraljevskom klubu“, ali veoma loš. I dan-danas se pominje kao najgore pojačanje u istoriji kluba.



Nakon njega - Dejan Rambo Petković. Legenda u Brazilu, ali bez učinka u Realu (125 minuta, pet mečeva). Ni Perica Ognjenović nije se proslavio - na 22 utakmice postigao je jedan gol.



Najskuplji promašaj



Luka je najnoviji u ovoj odabranoj ekipi. Još uvek čekamo njegov prvenac i nadamo se da će u skorijem periodu pokazati da ima talenat za koji je letos Real platio čitavih 60 miliona evra.

MILAN JANKOVIĆ

1987-1988.

45 utakmica,

5 golova

PREDRAG SPASIĆ

1988-1990.

25 utakmica,

6 žutih kartona

DEJAN PETKOVIĆ

1995-1997.

5 utakmica,

125 minuta

PERICA OGNJENOVIĆ

1999-2001.

22 utakmice, 1 gol,

3 asistencije, 423 minuta

LUKA JOVIĆ

2019-?

14 utakmica,

bez gola



