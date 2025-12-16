Slušaj vest

Srpski košarkaš je ostvario tripl-dabl učinak uz čak 39 poena.

- Mislim, oni su... oni su stvarno talentovan tim, znate. Imaju mnogo oružja. Stvarno su dobri u odbrani, krupni su i visoki. Napadaju ofanzivni skok. Mi smo pokušali da odbranimo domaći teren jer smo izgubili, mislim, četiri utakmice zaredom, tako da... Bila je ovo stvarno dobra utakmica za nas - rekao je Nikola Jokić.

On je poručio da bi ekipa trebalo da iskoristi ovaj trenutak kako bi dalje napredovala.

- Igrali smo stvarno dobro na gostovanjima. Izgubili smo četiri meča zaredom kod kuće i, ovaj, danas smo pobedili stvarno dobar tim. Mislim da je ovo nešto na čemu treba da gradimo dalje.

Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Iako je još uvek rano za priču o tome, novinar je upitao Somborca da li bi u plej-ofu moglo da dođe do duela Denvera i Hjustona.

- Da, oni uvek pruže borbu i uvek je fizički zahtevno. Kao što sam rekao, stvarno su talentovani i imaju mnogo oružja. Tako da, mislim da ako odemo u plej-of i ovo bude serija, mislim da će biti stvarno zanimljivo - poručio je Jokić.

