BOMBARDER IZ BOROVA: Siniša Mihajlović danas puni 51 godinu! (FOTO)

¡Hat-Trick de Siniša Mihajlović! Un 13 de diciembre de 1998, Mihajlović anotó tres goles de tiro libre, algo único para un futbolista. El juego lo ganó la Lazio 5-2. . Hat-Trick of Siniša Mihajlović! On December 13, 1998, Mihajlović scored three free kick goals, something unique for a soccer player. The game was won by Lazio 5-2. . . . #onthisday #undiacomohoy #Mihajlovic #Mihajlović #SinišaMihajlović #serieA #hattrick #freekick #90sfootball #ssLazio #SSLazio1900 #SSLaziohistory #calcionostalgico #футбол

