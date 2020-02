MIŠA TUMBAS SLAVI ROĐENDAN: Najpoznatiji navijač Partizana puni 66 godina!

Nema ko nije čuo za Mišu. Gde igraju crno-beli, u bilo kom sportu, tu je i Tumbas. I tako godinama...

Miroslav Gajić kako je ime popularnog Miše posebno je vezan za legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića, koji mu je pre dve godine bio kum na krštenju.

"Mnogo voli Partizan. Ljudi o njemu isprva misle da je čovek s posebnim potrebama, ali kad vi vidite da on napamet zna raspored svih Partizanovih utakmica i događaja, da zna gde i kad se održavaju i svuda stigne na vreme, onda vam postane jasno da je on veoma inteligentan. Ma, bestraga mu glava, kad bi i ostale stvari znao kao što zna sve o Partizanu, lepši bi bio život i njemu i meni. Ovako, čas me dovede do ludila, čas me zasmeje do suza", pričala je ranije njegova komšinica Goca.

"Grobari" su Miši pre nekoliko godina sredili dom u Bariču.

