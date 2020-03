OTKRIVENO! Italijani priznali svoju krivicu: Korona se u Evropi brzo proširila zbog utakmice Lige šampiona!

"Čuo sam mnogo teorija o tome, a ja ću vam reći šta ja mislim. To je bio 19. februar, a 40 hiljada stanovnika Bergama je bilo u San Siru (stadion u Milanu) na meču Atalante i Valencije. Otišli su autobusom, kolima, vozom... To je bila biološka bomba, nažalost", zaključio je italijanski pulmolog.

Atalanta je u dvomeču protiv Valensije ostvarila istorijski uspeh i plasirala se u četvrtfinale Lige šampiona. Njihov stadion u Bergamu ne ispunjava uslove, pa se mečeve LŠ igraju u obližnjem Milanu. Utakmica protiv Valensije izazvala je nezapćenu euforiju njihovih navijača i svi su pohrlili put grada mode, što će se ispostaviti kao koban potez.

Čitavu ovu teoriju potvrdio je i poznati italijanski infektiolog Masimo Gali.

"Pomenuta utakmica mogla bi da bude izvor širenja zaraze virusom COVID-19. Ta koncentracija desetina hiljada ljudi iz istog područja na jednom mestu možda je važan faktor spontanog širenja zaraze", rekao je Masimo Gali, nadređeni u odeljenju Infektologije u bolnici Sacco di Milano.

Trenutno su upravo Bergamo i Milano dva najugroženija grada na svetu.

Da li je onda zapravo 19. februar i utakmica na kultnom stadionu u Milanu početak agonije i tragedije kojoj se ne nazire kraj?

Ono što je činjenica, piše La Repubblica, jeste da je samo šest dana pre utakmice u Valensiji preminuo muškarac koji je bio pozitivan na korona virus. No, do ove informacije došlo se kasno - istina je utvrđena tek 3. marta, kada su ekshumirali njegovo telo. On je ujedno bio i prva potvrđena žrtva ovog smrtonosnog virusa u Španiji. Danas broj umrlih u Španiji iznosi 1.725 ljudi.

Tog 13. februara, kada je pomenuti muškarac preminuo, epidemija je već bila zahvatila jug Španije. Zato se i postavlja pitanje da li je on bio izolovan slučaj ili među 2.500 španskih navijača koji su stigli u Milano šest dana kasnije, 19. februara, još neko bio zaražen?

Sa prethodnom dvojicom složio se i italijanski lekar koji je otkrio šokantne detalje.

"Ovde u Milanu baš i ne postoji stroga politika karantina: javni prevoz i dalje radi, ljudi se i dalje kreću, i dalje idete na večere i zabavljate se u hotelima, ne nosite maske… Ne znam da li uopšte mislite… Shvatite, svaki građanin mora biti uključen u borbu protiv koronavirusa. Savetovao bih vam da odmah zaustavite sve ekonomske aktivnosti i smanjite mobilnost ljudi. Svi bi trebalo da ostanete u kućama, ljudski životi su najbitniji", rekao je Šuopeng.

Pandemija koronavirusa počela je 21. februara i Di Marko smatra da u Italiji nisu bili spremni na ono što će uslediti

"Znao sam da se sprema katastrofa 1. marta. Rano ujutru sam ušao u sobu za hitne slučajeve i vidio ono što nikada neću zaboraviti. To je bio rat, nemam drugu definiciju. Pacijenti su bili svugde sa upalom pluća, borili su se za dah. Bili su na kolicima, u hodnicima. Otvorili su sve prostorije i sve su bile pune. Italija je htela da otvori gradove, a mi smo za 24 sata potrošili 5.000 maski sa filterima. Vladala je potpuna panika", ispričao je Di Marco.

